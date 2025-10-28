Garlasco, cos'è il Baby Tonfa che può aver colpito Chiara Poggi e cosa c'entrano Andrea Sempio e il Krav Maga
Spunta una nuova ipotesi sul delitto di Garlasco: Chiara Poggi potrebbe essere stata colpita con un Baby Tonfa, un piccolo strumento di difesa personale compatibile con una delle ferite, quella alla tempia, trovate sul corpo della vittima. Il Baby Tonfa è spesso associato al Krav Maga, disciplina di combattimento praticata anche da Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto, ma soltanto negli anni successivi.
Chiara Poggi potrebbe essere stata colpita con un Baby Tonfa? Ad avanzare questa ipotesi è Luisa Regimenti, docente di Medicina Legale all’Università di Roma Tor Vergata.
L’arma, uno strumento grande quanto un portachiavi, sarebbe compatibile con un piccolo foro trovato sulla tempia di Chiara Poggi, una delle ferite minori emerse durante l’autopsia.
Il Baby Tonfa è uno strumento di difesa grande quanto un portachiavi
In un’intervista al Tempo l’esperta dice di essersi interrogata a lungo per capire cosa avesse provocato quel foro.
Regimenti spiega di essere arrivata al Baby Tonfa quando ha scoperto che Andrea Sempio praticava il Krav Maga. Lo strumento infatti sarebbe spesso usato dai cultori di questa disciplina marziale di origine israeliana.
“Quando ho visto il Baby Tonfa – dice – un piccolo oggetto metallico appuntito e dai contorni tondeggianti, non ho avuto più dubbi: c’è una perfetta compatibilità” con la lesione.
Cos’è il Baby Tonfa
Il Tonfa è un’arma tradizionale delle arti marziali cinesi, una sorta di manganello con impugnatura lungo circa 50-60 cm.
Il Baby Tonfa è una versione in miniatura di quest’arma, sviluppata in Israele.
È uno strumento di difesa personale di pochi centimetri, grande quanto un portachiavi, solitamente di plastica.
Non viene considerata un’arma, il possesso e l’utilizzo sono legali in Italia. Il Baby Tonfa si può acquistare tranquillamente sui vari negozi online per una ventina di euro.
Andrea Sempio e il Krav Maga
Il Baby Tonfa è spesso associato al Krav Maga, una disciplina di arti marziali creata negli anni ’30 dal combattente ungherese Imi Lichtenfeld e in seguito adottata dalle forze di sicurezza di Israele.
Come detto, Andrea Sempio ha praticato il Krav Maga ed è stato anche insegnante di questo sistema di difesa personale.
Soltanto dopo il delitto di Garlasco però: nel 2007, quando è stata uccisa Chiara Poggi, non praticava arti marziali.