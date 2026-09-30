Garlasco, cos'è il campione di dna "BU_P" trovato su pedali della bici che incastrò Stasi e ora scricchiola

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel caso del delitto di Garlasco tutte le attenzioni sono rivolte al campione di dna “BU_P”, trovato sui pedali della bici di Alberto Stasi e ora messo in discussione. Il recupero dei dati grezzi, con la consegna dei file originali da parte del Ris di Parma alla Procura di Pavia a quasi vent’anni di distanza dalla morte di Chiara Poggi, ha aperto la porta a nuove ricostruzioni.

Cos’è il campione di dna BU_P: la spiegazione di Linarello

Pasquale Linarello, genetista e consulente della difesa di Alberto Stasi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Giornale in merito al campione di dna BU_P ritrovato sui pedali della bici di Alberto Stasi.

Linarello ha ricostruito così cos’è successo con i campioni della bicicletta: “Le analisi iniziano il 10 settembre 2007 col luminol, senza rilevare tracce di sangue. L’11 settembre vengono prelevati due tamponi dai pedali e dalle manopole, poi unificati nonostante il dissenso di Avato, consulente di Stasi all’epoca”.

Il genetista ha aggiunto: “Il campione BU_P è inizialmente inibito. Dopo la purificazione si arriva a 2,78 nanogrammi di dna“.

Il 19 settembre, ha proseguito Linarello, “dopo un primo tentativo non soddisfacente, l’analisi viene ripetuta aumentando la quantità di dna. Si ottiene un profilo genetico attribuito a Chiara Poggi“.

Il consulente della difesa di Stasi ha ricordato che il giorno successivo il campione BU_P è stato “analizzato nuovamente in due prove”, ma non è emerso “alcun profilo interpretabile. Il giorno precedente aveva restituito un profilo attribuito a Chiara, mentre il 20 settembre non produce alcun risultato”.

Linarello ha dichiarato ancora che “venne utilizzato il dato del 19 settembre, mentre quello del 20 non risulta considerato né mostrato ai consulenti della difesa”.

Secondo il consulente di Stasi, bisogna verificare le ipotesi “di uno scambio di campioni o una contaminazione”.

Cosa sono i dati grezzi e quando li ha ottenuti Linarello

Pasquale Linarello ha riferito di essere entrato in possesso dei dati grezzi “nel giugno 2026”, dopo averli richiesti “nel 2017” e dopo che erano “arrivati alla Procura di Pavia dal Ris di Parma nel novembre 2025”.

I dati grezzi, o raw data, sono dati generati in modo automatico dalle strumentazioni di laboratorio e, quindi, privi di qualunque filtro o sintesi da parte dei periti.

La spiegazione del consulente dei Poggi Marco Capra

Marco Capra, consulente della famiglia Poggi nel caso Garlasco, ha spiegato all’Adnkronos che “non c’è stato alcun doppio esito negativo dopo il risultato certo sulla presenza di dna di Chiara Poggi sulla bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi”.

Lo stesso Capra ha aggiunto: “I dati grezzi sono stati catalogati non per data di ‘corsa’, cioè di analisi, ma di modifica. (…) Quello che la difesa di Stasi indica come un esito negativo datato 20 settembre 2007 è, invece, una ‘corsa’ del campione inibito del 10 settembre 2007”.