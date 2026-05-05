Garlasco, cos'è la "consulenza personologica" richiesta dagli avvocati di Sempio: a cosa serve e come funziona

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi in una nuova indagine, non risponderà alle domande dell’interrogatorio. L’uomo si avvarrà della facoltà di non rispondere. I legali di Sempio hanno deciso di conferire l’incarico a uno psicoterapeuta per una consulenza personologica. Lo scopo è quello di analizzare il modo in cui ragiona Sempio. Si applica in ambito forense per dare informazioni rilevanti alle indagini.

Sempio sottoposto a una valutazione psicologica

Gli avvocati difensori di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno annunciato la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere e di sottoporre il loro assistito a una valutazione psicologica.

Sono stati proprio loro a spiegare a quali test e colloqui il trentottenne sarà sottoposto, ovvero “canonici test all’uopo usualmente utilizzati”. Si tratta di valutazioni che analizzano caratteristiche psicologiche, emotive, cognitive e comportamentali di una persona.

Questo servirà a controbilanciare il profilo psicologico realizzato da parte dell’accusa, che ha affidato la propria consulenza al Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche che hanno lavorato a partire dai documenti e senza mai parlare con Sempio o sottoporlo a test.

Che cos’è la consulenza personologica

Per consulenza personologica si intende una valutazione delle caratteristiche psicologiche, emotive, cognitive e comportamentali di una persona. Può essere utilizzata in molti ambiti, come quello sportivo o lavorativo, ma è utile anche in ambiente giuridico.

In questo caso, fornirà punti di forza, fragilità e tratti della personalità di Andrea Sempio. Sono di particolare interesse per l’inchiesta i potenziali elementi disfunzionali della personalità dell’indagato.

Fornirà un identikit dei comportamenti e delle caratteristiche di Sempio. Come spiega il professor Eugenio Aguglia, co-presidente della Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense, questo tipo di operazione descrive il profilo della personalità dell’imputato. Aiuterà quindi a chiarire se si tratti di una persona che rientra nella “normalità” o se ci sono elementi che indicano un malessere che si porta dentro.

Una richiesta irrituale

Sempre il professor Aguglia ha dichiarato che si tratta di una richiesta “irrituale”. Questo perché in genere nei processi viene richiesta la consulenza psichiatrica che comprende, come fase preliminare, anche quella personologica o psicologica. “Nella prima parte della consulenza psichiatrica si valuta la struttura di personalità del soggetto, cercando di capire come vive il rapporto con se stesso, con la famiglia o con il contesto sociale”, aggiunge.

Non è comunque sufficiente in ambito forense e va valutato in un secondo momento se si è in presenza di una patologia psichiatrica. “In genere dopo aver chiesto questo profilo si chiede sempre la perizia psichiatrica, strumento utilizzato in ambito penale al fine di valutare la capacità di intendere e di volere di un individuo”, dice l’esperto.

Anche Liana Lorettu, co-presidente della Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense, spiega che una valutazione simile non è senza rischi. Questo perché “possono emergere aspetti che sono a discapito dell’imputato anche se è innocente”. Uno scenario che accanto alla facoltà di non rispondere, potrebbe generare ancora più attenzione mediatica. Aspetto che Sempio ha più volte detto pesargli nella vita quotidiana.