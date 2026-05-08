Garlasco, cos'è la Discovery della Procura sull'indagine che coinvolge Andrea Sempio e cosa può succedere ora

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’ora della Discovery è arrivata: da ora, la difesa di Andrea Sempio potrà consultare gli atti delle indagini dei pm di Pavia. In altre parole, tutte le carte saranno messe sul tavolo e l’indagato del delitto di Garlasco, con i suoi legali, sarà messo al corrente degli elementi raccolti. Gli inquirenti ritengono che Sempio abbia ucciso Chiara Poggi da solo, con l’aggravante della crudeltà. Il 38enne continua a proclamarsi innocente ed estraneo ai fatti.

Garlasco, indagine su Andrea Sempio: scatta l’ora della Discovery

Secondo i pm Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi “con l’aggravante di aver agito con crudeltà verso la vittima in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto. Con l’aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. In Garlasco il 13.08.2007″.

Giovedì 7 maggio 2026 è stato notificato ad Andrea Sempio e ai suoi avvocati, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, l’avviso di chiusura delle indagini.

ANSA

Nel frattempo i pm, coordinati dal Procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone, hanno depositato gli atti in cancelleria, mentre la Procura li ha trasmessi anche alla Procura generale di Milano per valutare una richiesta di revisione della condanna a 16 anni contro Alberto Stasi.

Che cos’è la Discovery

La Discovery è il momento in cui la Procura rende disponibili alla difesa tutti gli elementi raccolti, tra cui documenti, intercettazioni, testimonianze, perizie e prove materiali. Termina quindi il segreto istruttorio e le parti possono analizzare gli atti e ottenere copia dei fascicoli. Si inizia cioè a ragionare a carte scoperte.

Da qui in avanti si prevede che la vicenda diventerà ancora più calda sui media. Le indagini sono state lunghe e pian piano le informazioni filtreranno sui mezzi di informazione.

Per quanto riguarda la posizione di Sempio, scattano ora i 20 giorni al termine dei quali, quasi certamente, sarà richiesto dai pm il rinvio a giudizio, su cui si dovrà pronunciare un giudice per le udienze preliminari (Gup) che dovrà decidere se mandare il 38enne a processo oppure no.

I prossimi passaggi giudiziari

Paolo Di Fresco, avvocato penalista del Foro di Milano, è stato raggiunto dai microfoni di Fanpage.it, spiegando nel dettaglio i prossimi passaggi della vicenda.

“Nei 20 giorni successivi alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini – ha riferito il legale – l’indagato ha la possibilità di avviare un confronto con il pm allo scopo di fargli cambiare idea e ottenere l’archiviazione. Può presentare memorie, produrre documenti, depositare la documentazione relativa alle indagini difensive, chiedere al pm il compimento di atti d’indagine e, soprattutto, presentarsi per rendere dichiarazioni o chiedere di essere interrogato”.

Di Fresco ha aggiunto che non è detto che un indagato chieda un confronto con il pm. Ciò dipende dalla strategia difensiva che ha intenzione di impostare con i suoi legali: “Sempio potrà chiedere di essere sottoposto a interrogatorio anche se mi sembra difficile che i pm possano accogliere spiegazioni o chiarimenti cambiando idea sulla sua (presunta) responsabilità“.