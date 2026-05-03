Garlasco, cos'è la one-itis di Andrea Sempio "ossessionato" da una ragazza: il significato e il suo racconto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Emergono nuovi dettagli sul passato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Nei giorni scorsi, i pm hanno cambiato capo d’incolpazione, ipotizzando che il 38enne avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi, e quindi non in concorso. Poche ore fa è trapelata la notizia che Sempio, anni fa, attraverso il nickname “Andreas”, si è reso protagonista di molte discussioni su un forum web dedicato alle tecniche di seduzione. Ci sono suoi messaggi in cui si parla di una “one-itis”, ossia una ossessione per una ragazza.

Garlasco e la “one-itis” di Andrea Sempio: cosa significa il termine

La conferma che dietro il nickname “Andreas” ci fosse Sempio a scrivere è arrivata da Angela Taccia, l’avvocata del 38enne.

I riflettori si sono accesi su alcuni commenti scritti dall’indagato in passato. Ha destato particolare attenzione quello del 30 novembre 2010. A una citazione tratta dal libro “Innamoramento e Amore” di Francesco Alberoni, seguiva il racconto della “one-itis”, slang usato per descrivere la “monomania”, vale a dire un’ossessione amorosa.

ANSA

“L’unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni ) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20 — scriveva ” Andreas” Sempio —. Da quando ne sono uscito, ho avuto alcuni momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma, nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita, come lo ha avuto la mia ex one-itis”.

La vicenda è finita sotto la lente di ingrandimento dopo che nei giorni scorsi, la procura di Pavia ha spiegato che ipotizza che Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo aver ricevuto un rifiuto a un approccio sessuale.

La domanda che molti si sono posti è la seguente: quando Sempio parlava di “one-itis”, cioè di ossessione per una donna, si riferiva a Chiara Poggi?

L’avvocata Taccia: “Sempio non era invaghito di Chiara Poggi”

L’avvocata Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti assiste Sempio, ha sostenuto che chi pensa che i pensieri del suo cliente fossero riferiti alla vittima, si sbaglia.

“Io sono molto tranquilla — ha dichiarato Taccia nel programma “Quarto Grado” — perché ero nella compagnia. Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi. Non c’entra nulla con Chiara Poggi”.

La spiegazione di Sempio

Per quanto riguarda il significato di “one-itis”, fu l’allora giovane Sempio a spiegarlo in un altro post: “Innanzitutto non confondere one-itis e amore. Molte persone sono in one-itis per donne con cui non hanno manco scambiato mezza parola; non hanno sogni d’amore, sono solo fissati”.

“Mi sono innamorato solo una volta (…) ero innamorato di una fantasia più che della ragazza in sé – continuava Sempio -. Infatti la conoscevo appena ed ero così in panne davanti a lei che non siamo mai andati oltre ciao e due battute. Da allora non mi sono più innamorato“.

“Non mi sono ancora confrontato con lui”, ha dichiarato l’avvocato Cataliotti, che ha provato a minimizzare la questione dei commenti di Sempio. “Tuttalpiù ne esce il ritratto di una persona immatura, infantile”, ha concluso.