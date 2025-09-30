Garlasco, cos'è successo dopo il ritrovamento del biglietto con l'appunto dei soldi a casa Sempio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Garlasco, il ritrovamento del biglietto con l’appunto scritto da Giuseppe Sempio ha dato origine a una catena di eventi che ha coinvolto anche le Forze dell’Ordine. È a causa del bigliettino che gli inquirenti sono arrivati al nome dell’ex Procuratore Venditti, che nel 2017 richiese l’archiviazione delle indagini che coinvolgevano Andrea Sempio.

Garlasco, le indagini sull’ex Procuratore Venditti

Si torna a parlare del delitto di Garlasco nella scorsa puntata di Quarta Repubblica.

E continua a far discutere l’accusa, nei confronti dell’ex Procuratore Aggiunto di Pavia Mario Venditti, recentemente indagato per presunta corruzione in atti giudiziari.

Grazie a un decreto di perquisizione, Guardia di Finanza e Carabinieri, hanno sequestrato cellulare e pc a Venditti. Il sospetto è che l’ex procuratore possa aver intascato del denaro per l’archiviazione delle indagini su Sempio nel 2017.

Cos’è successo dopo il ritrovamento del biglietto a casa Sempio

La Procura è arrivata al nome dell’ex Procuratore Venditti grazie a un bigliettino, ritrovato in casa Sempio durante una perquisizione avvenuta lo scorso maggio.

All’epoca, venne ritrovato un appunto, scritto dal padre di Andrea Sempio, con le parole "Venditti gip archivia per 20-30 euro".

Secondo gli investigatori che indagano sul caso Garlasco, si tratterebbe di un indizio che indica la corresponsione di denaro in cambio dell’archiviazione delle indagini. Un’archiviazione che venne effettivamente richiesta da Venditti il 15 marzo 2017, per poi essere accolta pochi giorni dopo dal GIP.

Le movimentazioni di denaro anomale

Le indagini hanno dunque portato a nuove perquisizioni: non solo ai genitori di Andrea Sempio, ma anche alle zie Ivana e Silvia Maria Sempio e allo zio Patrizio Sempio. Da questi nuovi accertamenti sono emersi dei movimenti bancari anomali.

Infatti, dal dicembre 2016 al giugno 2017 le due zie di Sempio avrebbero emesso assegni per 43mila euro in favore del fratello. Il padre e lo zio dell’indagato avrebbero poi prelevato 35mila euro in contanti. La famiglia Sempio si è difesa affermando che i soldi sarebbero stati usati per pagare le parcelle degli avvocati.

Infine, fanno discutere anche alcuni buchi e diverse omissioni nelle intercettazioni della Polizia Giudiziaria di Pavia, per i quali sono stati perquisiti, ma non indagati, gli ex carabinieri Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, che avrebbero avuto contatti anomali con i Sempio.