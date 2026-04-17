Garlasco, cosa c'è nella relazione sul profilo psicologico di Andrea Sempio depositata dal Racis

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ora la figura di Andrea Sempio è stata setacciata, e per il Racis (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche) è maturo il tempo per tracciare il profilo psicologico dell’indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Tra gli elementi acquisiti ci sono i suoi post pubblicati sui social, i suoi appunti, addirittura un ritaglio di giornale de La provincia pavese del 18 agosto 2007 che parlava, appunto, dell’omicidio di Chiara Poggi. Ciò, va detto, non rappresenterà una prova a favore o contro Sempio.

Gli elementi acquisiti dal Racis

Il Racis ha depositato presso la Procura di Pavia una relazione con il profilo psicologico di Andrea Sempio. Al vaglio degli esperti sono passati elementi prelevati dalla casa dei genitori dell’indagato, dall’abitazione della nonna e dal nuovo domicilio a Voghera.

Gli inquirenti hanno analizzato l’hard disk del suo computer e le sue chiavette USB, ma anche Dvd e altro materiale come post pubblicati su Facebook, appunti, quaderni e tutto ciò che riguarda – o riguardava – la sfera personale di Andrea Sempio.

ANSA

Ancora, è stata trovata anche una prima pagina de La Provincia Pavese che riportava i funerali di Chiara Poggi. Sempio potrebbe averla conservata perché era presente uno scatto che lo ritraeva insieme agli amici mentre si dirigeva verso la camera ardente.

C’è, inoltre, quell’appunto con quella frase che alcuni media riportano come qualcosa di sinistro: “Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare“.

La frase: “Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare”

Nel contesto di un’inchiesta per omicidio, una frase come: “Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare” rinvenuta nell’abitazione dell’indagato crea inevitabilmente una suggestione.

Sempio, che sin dall’inizio dell’inchiesta si professa innocente, in un recente intervento a Quarto Grado ha spiegato che quell’appunto era stato messo nero su bianco su un blocchetto ed era una sua riflessione al termine di quella che lui stesso ha definito “una giornata caotica“.

Cosa emerge dalla consulenza

Come specifica il Tg1, in questa consulenza depositata dal Racis, che aveva ricevuto l’incarico dalla Procura di Pavia, potrebbe emergere – sempre nel contesto del Sempio indagato – il possibile movente del delitto di Garlasco.

Ad esempio, ci sono quelle frasi catturate dalle cimici in cui Sempio si abbandona ad un soliloquio sulle donne, ma ci sono anche i suoi commenti su Alberto Stasi e considerazioni sui suoi rapporti personali, specialmente in termini di partner. Come anticipato, questi risultati non possono essere utilizzati come prova dall’accusa.