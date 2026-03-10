Garlasco, cosa c'era nella cartella "militare" sul pc di Stasi oltre alle immagini pornografiche

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Uno dei nodi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco riguarda, come noto, il contenuto della cartella “militare” del pc di Alberto Stasi e l’attività svolta da Chiara Poggi sul dispositivo del fidanzato mentre quest’ultimo si era allontanato per qualche minuto dalla villetta di via Pascoli, nella tarda serata del 12 agosto 2007. Alessandro Borra, consulente informatico della difesa di Stasi, sottolinea che all’interno di quella cartella non erano presenti immagini pornografiche che invece erano contenute in una sottocartella all’interno della quale, specifica, “non ho riscontrato immagini raccapriccianti“, come invece sottolineato nella sentenza di condanna.

Chiara Poggi non aprì la cartella “militare”

Come noto, intorno alle 22 del 12 agosto 2007 Alberto Stasi, che quella sera si trovava in via Pascoli 8 per passare del tempo con la fidanzata Chiara Poggi, si assentò per ritornare presso la sua abitazione in via Carducci per qualche minuto.

La ragazza restò in casa con il computer del fidanzato, e alle 22 iniziò ad utilizzarlo. A Lo stato delle cose è intervenuto Alessandro Borra, consulente informatico della difesa di Stasi, per chiarire alcuni punti.

Secondo la consulenza informatica dei Poggi, alle 22 Chiara avrebbe visitato la cartella “militare” per poi accedere a una sottocartella denominata “nuova cartella” e aprire l’immagine di una donna fotografata di spalle. Per Borra questa sarebbe una forzatura. Secondo l’esperto “i consulenti tecnici della parte civile non hanno approfondito l’origine di questo dato”.

La domanda da porsi è se questi accessi li abbia fatti Chiara Poggi o il sistema, perché quando utilizziamo un dispositivo “ci sono cose che il computer fa quando gliele diciamo noi, altre che fa in automatico“, come ad esempio “l’antivirus“. Il sistema di sicurezza, spiega Borra, potrebbe scansionare i file mentre noi siamo impegnati in altro, ad esempio la scrittura di un documento. “Possiamo escludere che Chiara Poggi sia entrata nella cartella ‘militare'”, conclude Borra.

Cosa conteneva la cartella “militare” del pc di Alberto Stasi

A più riprese alcuni contenuti della cartella “militare” sono stati definiti raccapriccianti. A Lo stato delle cose il consulente Borra ha precisato anche questo punto.

Nella cartella militare erano presenti “circa 400 immagini di aeroplani, elicotteri”, poi “una cartella che al suo interno conteneva una cartella di materiale classificato”. Questo materiale riguardava “immagini erotiche” e “anche pornografiche”, ma “pornografiche lievi“, e tuttavia “non ho avuto contezza che questo materiale fosse raccapricciante così come è stato definito dai giudici”.

Prima del delitto di Garlasco Chiara aprì la tesi

Il 12 agosto 2007 Alberto Stasi uscì da casa di Chiara tra le 21:57 e le 21:58. Borra fa notare che prima del rientro del ragazzo, le attività sul pc registrarono “un salvataggio della tesi di laurea con accrescimento di testo“.

Nel contempo Chiara copiò alcuni file sulla sua pennetta Kingston. Tutta questa narrazione e questa attenzione confluite nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco intendono fare chiarezza sul possibile movente dell’omicidio, grande assente nella sentenza di condanna definitiva di Alberto Stasi. Secondo la difesa, oggi rappresentata da Antonio De Rensis e Giada Boccellari, sarebbero fin troppo evidenti gli errori commessi dagli investigatori.

Chiara Poggi, ricordiamo, è stata uccisa il 13 agosto 2007. Secondo il medico legale Giuseppe Fortuni, stando alle dichiarazioni rilasciate dal medico del 118 (assenza di rigor mortis e macchie ipostatiche), l’omicidio potrebbe essersi consumato almeno tre ore prima dell’arrivo degli investigatori sulla scena del crimine. Le ferite, invece, suggeriscono che Chiara sarebbe stata in agonia per 30 o 60 minuti. Lo ha riferito il 10 marzo in collegamento con Mattino Cinque.

L’attacco di Antonio De Rensis a Luciano Garofano

Nel corso della stessa puntata de Lo stato delle cose ciò è stato sottolineato dal direttore di Gente, Umberto Brindani, che ha parlato di “82 errori” nel rispondere a Luciano Garofano che, invece sostiene la colpevolezza di Alberto Stasi. Garofano ha replicato. “Conti, conti direttore. Conti che magari le fa bene”.

A quel punto è intervenuto a gamba tesa Antonio De Rensis: “Se lei dice ‘conti conti’ facendo dell’ironia allora con me viene a sbattere” e ha tuonato: “Perché l’ironia la va a fare con il carcere suo, non con il carcere di Stasi“.