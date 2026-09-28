Garlasco, cosa cambia davvero per Alberto Stasi dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio

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La Procura Generale di Milano “potrà autonomamente presentare richiesta di revisione” una volta raccolti gli elementi investigativi della Procura di Pavia. Qualora la Procura Generale decidera di non procedere in autonomia, “potrà farlo certamente la difesa di Stasi che da tempo ci sta lavorando”. È ciò che l’avvocato Daniele Bocciolini, del Foro di Roma, riferisce per rispondere ai dubbi su ciò che potrebbe cambiare per Alberto Stasi a seguito della chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco.

Cosa cambia per Alberto Stasi

Adnkronos ha raccolto una dichiarazione di Daniele Bocciolini, avvocato del Foro di Roma, nella giornata della chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Il primo riferimento riguarda la Procura Generale di Milano: “La Procura di Pavia non ha mai presentato richiesta di revisione alla Procura Generale di Milano”, ma quest’ultima “potrà autonomamente presentare richiesta di revisione”.

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“Qualora non lo faccia di iniziativa la Procura Generale, potrà farlo certamente la difesa di Stasi”, aggiunge Bocciolini, che spiega anche che c’è bisogno “di un elemento di ‘novità’ che sia idoneo a ribaltare il giudicato penale“.

E la Procura, continua l’avvocato, “ha elencato numerosi elementi che possono essere posti a fondamento della revisione”.

Gli elementi che motivano la richiesta di revisione

Sono almeno tre, gli elementi che potrebbero allontanare Alberto Stasi dalla scena del delitto di Garlasco: il primo è l’impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio.

Il secondo è la perizia sulle unghie di Chiara Poggi, sotto le quali è stato isolato il Dna appartenente alla linea paterna dell’indagato. Infine, la compatibilità del piede di Sempio con l’impronta di scarpa “modello Frau 42”. Infine, è emerso che in almeno due contro-analisi mai depositate, si smentiva la presenza del Dna di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi. Tutti questi elementi, quindi, supporterebbero la richiesta di revisione.

La chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio

Il 28 settembre 2026 le indagini a carico di Andrea Sempio si sono concluse. Contro il nuovo indagato per il delitto di Garlasco sono emersi nuovi elementi: l’impronta della scarpa modello Frau 42 rinvenuta sulla scena del crimine è compatibile con il suo piede.

L’impronta 33, inoltre, potrebbe essere stata prodotta da una mano sporca di sangue, e per la Procura di Pavia è compatibile con la mano di Sempio.