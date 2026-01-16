Garlasco, cosa cambia nella ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi se l'aggressione è iniziata in cucina

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sono due le ricostruzioni a confronto nel caso di Chiara Poggi. La prima vuole l’aggressione avvenuta direttamente sulla porta, per poi concludersi in 23 minuti alle scale che portano alla cantina. La seconda versione, quella appoggiata dai legali della famiglia Poggi, vorrebbe invece l’aggressione iniziata all’interno della cucina, dopo aver consumato una veloce colazione insieme. Le dinamiche dell’aggressione sono le stesse, ma con tempi più stretti. La nuova BPA potrebbe confermare una versione.

L’aggressione a Chiara potrebbe essere avvenuta in cucina

Sul tavolo ci sono due perizie: una della Corte di Assise d’Appello del 2014 per ricostruire il luogo del delitto di Chiara Poggi, l’altra di questi giorni, disposta su richiesta dei genitori della vittima a seguito dell’apertura della nuova inchiesta. Per la sentenza di appello del 2014, il 13 agosto 2007 viene disattivato il codice d’allarme dell’abitazione alle 9:12, aprendo all’assassino: Alberto Stasi. L’aggressione avviene direttamente all’ingresso, poi ai piedi della scala che portava al piano superiore. Infine, Chiara viene trascinata verso le scale che conducevano alla cantina.

L’aggressore si sarebbe quindi lavato le mani nel lavandino, ripulendo il dispenser e forse anche il sifone. Tutto prima di tornare a casa e accendere il pc alle 9:35. L’omicidio sarebbe quindi avvenuto in 23 minuti.

Per le risultanze della perizia di Dario Radelli, consulente dei Poggi, l’aggressione sarebbe invece iniziata in cucina. Dopo aver fatto colazione insieme, sarebbe nata una discussione. L’assassino avrebbe quindi cercato un’arma, prima di proseguire come descritto nella perizia precedente. Il tutto sempre in 23 minuti.

I risultati della nuova indagine, come il DNA ritrovato sulla cannuccia, sembrerebbero confermare la versione dei consulenti della famiglia Poggi, ovvero che Alberto Stasi, una volta entrato in casa, si sarebbe seduto in cucina e avrebbe bevuto il tè.

Secondo questa visione dei fatti, la cucina diventa il luogo nel quale ha inizio la presunta discussione e l’aggressione. Una lettura che però entra in contrasto con la perizia del 2014 e con la prima relazione della BPA. A cambiare luogo dell’aggressione, ma anche la tempistica, che nel caso della colazione avvenuta, potrebbe essere troppo contratta per mettere tutti gli avvenimenti.

Si attendono i risultati della nuova BPA per capire se la visione dei legali della famiglia Poggi sia quella corretta. A fare la differenza sono le tempistiche, i 23 minuti dell’omicidio. I tempi sono molto stretti.

La simulazione del 2009

Nel 2009 fu prodotta la simulazione, utilizzata poi nel processo, per ricostruire proprio le tempistiche dell’aggressione. Si può vedere il percorso sia di Chiara Poggi che dell’assassino di quel mattino di agosto. La comparsa a schermo fa esattamente quello che gli viene ricostruito dagli inquirenti: suona il campanello, va a vedere chi è, porta a prendere le chiavi e disattiva l’allarme, poi apre la porta e dalla cucina alza le tapparelle per illuminare il locale. Nel frattempo l’aggressore si siede al tavolino e insieme fanno colazione.

Immediata la discussione, in pochi secondi, poi l’omicidio e la pulizia del sangue dal corpo. Poi la fuga dall’abitazione, la direzione verso casa e l’inizio del lavoro per l’accusato Alberto Stasi.

Secondo i periti avrebbe impiegato in tutto 23 minuti, anche se da questo minutaggio andrebbe tolto almeno un minuto per l’accensione del computer, che all’epoca era ancora piuttosto lento. Gli esperti hanno fatto notare che il lavoro di Alberto Stasi è stato continuativo ed era anche molto impegnativo, difficile da svolgere in stato di agitazione, come dopo un omicidio.