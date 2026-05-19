Garlasco, cosa dicono davvero gli audio di Andrea Sempio secondo Angela Taccia: "Notiamo parole molto diverse"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La difesa di Andrea Sempio torna a controbattere sugli audio emersi nelle ultime settimane sul caso di Garlasco. A tenere banco, infatti, sono le trascrizioni di alcune intercettazioni dell’indagato mentre era in auto, parole che secondo la legale Angela Taccia sono state riportate in maniera errata nei brogliacci tanto che il team difensivo avrebbe pronta una consulenza per "ripulire" i file ed evidenziare le frasi effettivamente dette da Sempio. Parole, quelle di Taccia, che ribadiscono l’intento degli avvocati di non lasciare nulla al caso attraverso consulenze per "smontare il castello di accuse".

Audio di Sempio, il parere di Angela Taccia

Ospite in collegamento di Quarta Repubblica, Angela Taccia è tornata a parlare dei famosi audio in cui Andrea Sempio sembrerebbe parlare del delitto di Garlasco.

Detto che i file a disposizione sono disturbati e di difficile comprensione. la legale dell’indagato ha tenuto a ribadire la posizione del team difensivo, sottolineando come qualcosa nei brogliacci non tornerebbe.

"Stiamo lavorando su questi audio, è un lavoro delicato e complesso" ha detto Taccia, spiegando che un consulente sta "ripulendo" i file per comprendere meglio le parole di Sempio. E dalle prime risultanze pare che "il discorso di Andrea Sempio sia diverso".

Cosa dice Sempio negli audio

Uno dei primi passaggi analizzati, secondo quanto rivelato da Angela Taccia durante la trasmissione condotta da Nicola Porro, sarebbe quello del famo audio di Chiara Poggi definita "bella stronza" per avergli riattaccato il telefono.

Taccia, dopo aver anche ascoltato l’audio in diretta, ha svelato che in quell’occasione Sempio avrebbe detto "bella stronzata", commentando a sua volta le parole di alcuni utenti sotto ad alcuni podcast.

Sempio sapeva di essere intercettato

Taccia poi ha ribadito ancora una volta che il suo assistito sapeva di essere intercettato, ricordando l’episodio dell’amica salita in auto mentre Sempio le diceva "non qua perché siamo intercettati, ci ascoltano".

E negli audio fin qui emersi, il 38enne di Vigevano non faceva altro che commentare i commenti degli utenti, dando la propria opinione su pareri errati e accuse infondate.

Il punto sull’impronta 33

Nel corso dell’intervento a Quarta Repubblica Angela Taccia è tornata anche sull’impronta 33, che gli inquirenti avrebbero attribuito a Sempio.

"Per noi non lo è" ha detto, sottolineando la presenza di "discrasia secondo le nuove Bpa". Secondo Taccia, infatti, l’impronta 33 non sarebbe riconducibile alla scena del delitto in quanto secondo la Bpa le impronte sulla spalla sinistra del pigiama di Chiara apparterrebbero alla mano sinistra dell’aggressore mentre la 33 sarebbe della mano destra del killer che si sarebbe sporto per guardare il corpo della vittima.

"La porta a soffietto è stata ritrovata chiusa, se la destra e la sinistra erano sporche o bagnate di sangue com’è possibile che lì non ci siano impronte" si è chiesta, mettendo tra l’altro in dubbio la deposizione di Stasi.