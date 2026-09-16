Garlasco, cosa non torna nel suicidio di Giovanni Ferri secondo il medico legale: l'ipotesi dell'omicidio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nel caso Garlasco potrebbe esserci un secondo fascicolo riaperto, quello relativo al suicidio di Giovanni Ferri. L’88enne è stato trovato morto il 23 novembre 2010 e la vicenda è stata archiviata come un suicidio. Una tesi che non ha mai convinto la moglie, che assistita da un avvocato ha chiesto alla Procura di Pavia di fare chiarezza. Il fascicolo, che era andato perso, è stato rimesso insieme.

Giovanni Ferri morto a Garlasco nel 2010

Giovanni Ferri, ex meccanico in pensione, è stato trovato morto a Garlasco la mattina del 23 novembre 2010. Come ogni giorno, l’uomo si era diretto verso un bar, senza però arrivare a destinazione.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto in una stretta intercapedine. Alla luce di quanto affermato dall’avvocato Gallo lo scorso luglio, la Procura di Pavia sarebbe pronta ad accogliere l’istanza di riapertura delle indagini.

ANSA

I dubbi di Gabriella, moglie di Giovanni Ferri

La signora Gabriella, moglie di Giovanni Ferri, non ha mai creduto alla tesi del suicidio. E ora, dopo 16 anni, un’altra vicenda collaterale all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco potrebbe essere riaperta.

Il corpo senza vita di Ferri è stato trovato con la gola e il polso sinistro tagliati. Nella mano sinistra è stato trovato un coltello da cucina, che secondo la moglie non proverrebbe dalla loro abitazione. La signora Gabriella, che nelle interviste ha detto di non escludere che il marito sapesse qualcosa sul delitto di Chiara Poggi, si è insospettita fin dall’inizio perché non le è stato mai permesso di vedere il corpo del marito.

Inoltre, gli effetti personali non di Ferri non sono mai stati riconsegnati alla donna, che ha sempre denunciato come l’indagine sia stata chiusa in modo frettoloso.

Altro giallo a Garlasco, cosa non torna sulla morte di Ferri

L’avvocato che assiste la signora Gabriella lo scorso luglio si è recato in Procura ed ha avuto un incontro col procuratore capo Fabio Napoleone, che segue le indagini su Garlasco.

L’avvocato Gallo si era detto molto ottimista sulla possibilità che il caso venga riaperto, sottolineando come “stranamente” il fascicolo sia andato perso.

Da qui l’impegno della Procura di Pavia, che ha rimesso insieme il fascicolo sul presunto suicidio di Giovanni Ferri chiedendo i documenti ai carabinieri, che avevano svolto il sopralluogo, e al medico legale che aveva eseguito l’autopsia.

La ricostruzione alternativa sulla morte di Giovanni Ferri

Proprio sull’autopsia si è soffermato il medico legale ingaggiato dai parenti di Giovanni Ferri.

L’esperto ha fatto sapere di essere ancora in attesa di ricevere tutte le foto relative all’autopsia, e di poter contare al momento solo sulle immagini del sopralluogo effettuato a Garlasco dai carabinieri. La tesi alternativa, sostenuta dalla famiglia Ferri, è che quella mattina di novembre Giovanni Ferri sia stato ucciso dopo essere stato colto alle spalle.

Gli elementi a disposizione, ha detto il consulente a Mediaset, inducono a pensare che non si sia trattato di suicidio.