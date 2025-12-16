Garlasco, cosa può succedere ad Andrea Sempio dopo l'incidente probatorio del 18 dicembre

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’incidente probatorio del 18 dicembre potrebbe generare una nuova ondata di attenzione mediatica sul delitto di Garlasco. Al centro dell’inchiesta, ovviamente, Andrea Sempio il cui nome è ricomparso sul registro degli indagati dopo che la difesa di Stasi, attraverso i suoi consulenti, ha stabilito che dall’esame del Dna effettuato nel 2014 sulle unghie di Chiara Poggi è possibile isolare il profilo dell’amico del fratello della vittima. E proprio quel profilo è oggi al centro della consulenza depositata dalla genetista Denise Albani, secondo la quale quel profilo genetico è compatibile con la linea patrilineare dell’indagato.

Verso l’incidente probatorio: cosa rischia Andrea Sempio

L’attenzione sul delitto di Garlasco torna alta in vista dell’incidente probatorio fissato per il 18 dicembre. Questa udienza rappresenta un passaggio chiave nelle nuove indagini della Procura, volta a cristallizzare la prova scientifica per la possibile riapertura del caso.

Al centro c’è la perizia genetica che avrebbe individuato il Dna sotto le unghie della vittima, Chiara Poggi, come riconducibile alla linea patrilineare dell’unico indagato, Andrea Sempio.

L’esito di questa fase, che includerà l’analisi definitiva di tutti i reperti, sarà fondamentale per le valutazioni finali della Procura.

Sarà in base ai risultati dell’incidente probatorio che la Procura deciderà se procedere con l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Sempio, dando una nuova svolta all’intera vicenda. Brevemente, dal 18 dicembre si saprà se l’indagato andrà o meno a processo.

Il punto della genetista Albani sul delitto di Garlasco

Secondo la genetista Denise Albani il profilo isolato dalle unghie di Chiara Poggi nel 2014 corrisponderebbe alla linea patrilineare di Sempio, ma la stessa esperta invita alla cautela: la conferma non implica che l’indagato sia l’assassino.

Ad esempio, non si esclude che quelle tracce possano essersi manifestate a seguito di un "trasferimento mediato" – si legge in un estratto mostrato da Mattino Cinque – né è possibile stabilire se quel profilo genetico sia comparso sotto le unghie di Chiara Poggi proprio il 13 agosto 2007, il giorno in cui si è consumato il delitto di Garlasco.

La "guerra delle perizie"

Per la difesa di Sempio, rappresentata da Liborio Cataliotti e Angela Taccia, quella presente nella consulenza di Denise Albani non è una pistola fumante ma una "pistola ad acqua". Per questo il team difensivo dell’indagato presenterà due relazioni tecniche. La prima si riferisce alla componente biologica delle analisi effettuate dalla genetista Albani, la seconda alle possibili alternative che spiegherebbero la presenza del Dna del loro assistito sotto le unghie della vittima, compresa la possibilità di una contaminazione.

Per Marzio Capra, consulente dei Poggi, "non è scientificamente sostenibile" attribuire quel Dna "a questo soggetto o a un altro". "Voi cosa ne sapete di persone che si chiamano Sempio che sono figli illegittimi?", dice ai microfoni di Quarta Repubblica. L’esperto intende dire che a Garlasco "c’è sicuramente" qualcuno con un profilo genetico compatibile con quello di Andrea Sempio.

Cos’è un incidente probatorio

L’incidente probatorio è uno strumento processuale penale che consente di anticipare l’assunzione di determinate prove e valutare la possibilità di un rinvio a giudizio, decisione che spetta al giudice per le udienze preliminari (Gup).

Nel caso di Garlasco, tutte le parti parteciperanno all’udienza del 18 dicembre per presentare le loro consulenze e perizie, che la Procura di Pavia dovrà valutare per stabilire se Andrea Sempio dovrà andare a processo.