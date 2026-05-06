Garlasco, cosa sapeva Marco Poggi dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi: "Avevo letto i loro messaggi"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il 18 ottobre 2007 Marco Poggi fu sentito per la prima volta dai carabinieri di Vigevano. Sua sorella Chiara era stata uccisa a Garlasco solo due mesi prima, e i militari gli avevano chiesto delucidazioni sul rapporto tra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi. Marco riferì di aver notato una chat tra i due fidanzati in cui, in maniera non troppo esplicita, avrebbe intuito un riferimento a “immagini relative alla loro intimità”. Dopo la morte di Chiara, Alberto Stasi gli aveva confermato l’esistenza di quel materiale.

La deposizione di Marco Poggi nel 2007

La redazione di Mattino Cinque ha recuperato il verbale di una SIT di Marco Poggi, registrata il 18 ottobre 2007, in cui i carabinieri di Vigevano gli chiedevano informazioni sul rapporto tra la sorella e il fidanzato Alberto Stasi.

In un passaggio Marco Poggi riferiva che in un’occasione la sorella “si trovava nel salone” e “scaricava un file dal computer di Alberto”. Nel mentre i due stavano chattando su una piattaforma di messaggistica.

ANSA

Marco ebbe occasione di notare alcuni messaggi di cui non ricordava le parole esatte, ma ai carabinieri fu in grado di dire, stando a quella conversazione, che “il file che Chiara stava scaricando in quell’occasione doveva contenere immagini relative alla loro intimità“.

In quell’occasione, quindi, Poggi avrebbe appreso dell’esistenza di quel contenuto privato della sorella.

“Non ho mai visionato sottocartelle di Chiara”

Quindi i carabinieri gli chiesero se avesse mai visionato i contenuti riservati della sorella. Marco Poggi rispose che “la Chiara aveva una cartella con il proprio nome così come io ne avevo una con il mio”. Nella cartella “Chiara” era presente la sottocartella “Immagini” nella quale la vittima raccoglieva “fotografie che la stessa aveva fatto o con Alberto, o ai gatti o ai nostri famigliari”, precisò il fratello della ragazza.

Poi Marco precisò: “Non ho mai visionato sottocartelle della Chiara riproducenti filmati“.

Cosa disse Alberto Stasi a Marco Poggi dopo il delitto di Garlasco

Sempre il 18 ottobre 2007 Marco Poggi, infine, raccontò di un incontro con Alberto Stasi al cimitero di Pieve Albignola (Pavia). Marco gli domandò se fosse in possesso di materiale che riguardava la sorella, precisando che “avevo avuto modo di intuire dell’esistenza di almeno un video”.

Stasi gli avrebbe risposto confermando l'”esistenza di questo video e sorridendomi aggiungeva che lo stesso era attinente alla loro intimità“.