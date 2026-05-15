Garlasco, cosa sappiamo sul misterioso appunto su Sempio "innescato" dall'esposto della madre di Stasi

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Un giallo tra i tanti gialli su Garlasco. Nel contesto dell’inchiesta parallela al delitto, ovvero quella relativa all’ipotesi di corruzione contestata all’ex procuratore Mario Venditti e Giuseppe Sempio, spunta un appunto misterioso rinvenuto a ottobre 2025 presso gli uffici dei carabinieri di Pavia. Si tratta di una bozza scritta a mano della richiesta di archiviazione del 2017, arrivata al termine della prima indagine a carico dell’attuale indagato, con correzioni poi confluite nell’atto ufficiale. Gli inquirenti hanno trasmesso questo documento alla Procura di Brescia titolare, appunto, dell’inchiesta sulla corruzione.

L’appunto trovato negli uffici dei carabinieri di Pavia

Come riporta Il Giorno, venerdì 15 maggio è stata data notizia di un appunto rinvenuto negli uffici dei carabinieri di Pavia subito trasmesso alla Procura di Brescia, che indaga sull’ipotesi di corruzione a carico di Giuseppe Sempio – padre dell’indagato – e dell’ex procuratore Mario Venditti.

Si tratta, nello specifico, di un foglio con su riportate dieci righe scritte a mano, un documento che si presenta a tutti gli effetti come una bozza della richiesta di archiviazione.

ANSA

Il problema è duplice. Come riportato da TgCom24, il foglio è stato trovato all’interno di un fascicolo del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Brescia che nel 2016-2017 – epoca della prima inchiesta a carico di Sempio – non aveva la delega per le prime indagini. C’è da capire, quindi, per quale motivo questo appunto sia stato trovato dagli inquirenti di Pavia presso un ufficio che non aveva partecipato alla prima inchiesta.

La seconda anomalia è nelle correzioni presenti sulla stessa bozza, poi applicate nell’atto ufficiale con il quale i pm, sempre nel 2016-2017, presentarono la richiesta di archiviazione. Gli inquirenti si domandano, ora, quale sia la mano che ha messo nero su bianco questo appunto, e per questo (come già detto) il documento è stato trasmesso alla Procura di Brescia.

Cosa si legge nella bozza

Tra le righe dell’appunto si legge che “il presente procedimento trae origine da un esposto a firma della madre di Andrea (sic) Stasi“, ovvero Elisabetta Ligabò.

L’esposto di cui sopra sarebbe stato presentato “alla luce di talune investigazioni difensive affidate a una società privata venivano segnalati indizi di colpevolezza per l’omicidio di Chiara Poggi a carico di soggetto diverso da Andrea Stasi – seconda confusione sul nome dell’attuale condannato – nella specie di Andrea Sempio“.

I dubbi per quell’appunto su Andrea Sempio

Come anticipato, due sono le domande che gli inquirenti si pongono su questo appunto rivenuto a ottobre 2025 in un fascicolo dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Pavia. Chi lo ha scritto? E a cosa serviva?

Nel frattempo Andrea Sempio si dice preoccupato per la grande pressione stretta intorno a lui e i suoi avvocati, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, che tuttavia si dicono al lavoro per ribaltare quanto sostenuto dai pm sulla base dell’informativa dei carabinieri di Moscova (Milano), tra intercettazioni e scritti privati trovati in casa dell’indagato.