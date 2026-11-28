Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Stefano Vitelli, il gup che nel 2009 assolse Alberto Stasi, interviene sulla revisione della condanna per il delitto di Garlasco: servono “elementi seri e significativi”, da valutare con rigore nel contraddittorio davanti a un giudice terzo e non nei processi mediatici. L’istanza non è ancora stata depositata, mentre Sempio attende l’udienza preliminare.

Garlasco, come si ribalta la condanna di Stasi

Nessun pronostico sull’esito, ma un criterio da cui non si può prescindere. Stefano Vitelli, il magistrato che firmò la prima assoluzione di Alberto Stasi, è tornato a parlare del delitto di Garlasco in vista della richiesta di revisione della condanna definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. L’occasione è stata l’incontro “La Stampa per voi” al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, dove ha risposto alle domande di Lodovico Poletto.

Oggi in servizio al Tribunale del riesame torinese, Vitelli è autore insieme al giornalista Giuseppe Legato del libro “Il ragionevole dubbio di Garlasco”, pubblicato da Piemme. Era il giudice dell’udienza preliminare di Vigevano quando, il 17 dicembre 2009, pronunciò l’assoluzione poi ribaltata nei gradi successivi. Sulla revisione, il magistrato non si sbilancia: “Non lo so perché bisogna attendere il deposito da parte dei soggetti, bisogna vedere chi farà istanza, se solo la difesa o anche la procura generale”.

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Il ragionevole dubbio e le due soglie

Il cuore del ragionamento è il principio a cui Vitelli ha dedicato il libro. Per mettere in crisi una sentenza passata in giudicato non basta un sospetto: “per arrivare a dubitare della colpevolezza dell’imputato, e nel caso di Stasi del condannato, ci vogliono elementi seri, significativi, a maggior ragione se si deve andare a contrastare, a revocare un giudicato”.

C’è poi un secondo livello, legato al procedimento che riguarda il nuovo indagato, Andrea Sempio. Gli stessi elementi, osserva il giudice, andranno pesati con particolare rigore, nel confronto tra accusa e difesa e davanti a un giudice terzo, per capire se possano sostenere una responsabilità piena.

“Gli elementi per dire che dubito che sia andata così devono avere un significato ed una forza importante, ma ancora di più, e in una metodologia di contraddittorio nel processo e non certo nei processi paralleli mediatici, per arrivare a dire oltre ogni ragionevole dubbio è andata cosà”.

Il doppio binario tra Brescia e Pavia

All’inizio di novembre la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili. L’udienza preliminare è fissata per il 25 febbraio 2027; i difensori Liborio Cataliotti e Angela Taccia puntano a ottenerne la sospensione finché non si sarà chiarita la sorte di Stasi, mentre il legale di quest’ultimo, Antonio De Rensis, ritiene che i due percorsi possano procedere in parallelo.

La richiesta di revisione, destinata alla Corte d’appello di Brescia, non è però ancora stata presentata. De Rensis aveva indicato una finestra tra il 10 e il 20 novembre, ma la collega Giada Bocellari ha poi frenato, chiedendo di interrompere il conto alla rovescia: “Gli atti non si scrivono di pancia, i tempi della giustizia non sono quelli della stampa”. Stasi, intanto, da giugno ha lasciato il carcere ed è in affidamento in prova ai servizi sociali.