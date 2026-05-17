Garlasco, così Andrea Sempio si difenderà su scontrino, Bpa e soliloqui: i punti della strategia dei legali

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, con i suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti sta preparando la strategia difensiva contro le accuse che gli hanno mosso i pm di Pavia che sostengono che abbia ucciso Chiara Poggi da solo per un rifiuto sessuale. Gli avvocati sono al lavoro per provare a smontare punto su punto la tesi che punta alla colpevolezza del loro assistito.

Garlasco, Andrea Sempio e gli avvocati preparano la strategia difensiva

Nei venti giorni a disposizione dalla chiusura delle indagini, Taccia e Cataliotti stanno mettendo a punto la strategia e tutti gli approfondimenti necessari per fronteggiare le accuse rivolte a Sempio.

Sono già in corso le contro consulenze volute dai due legali, come riportato dal Corriere della Sera. Nel frattempo il 38enne indagato si è sottoposto a diversi test fisici e psicologici, come la serie di questionari compilati per ricostruire il suo “profilo personologico”. Tali esami sono stati affidati alla psicologa e psicoterapeuta Valentina Marsella.

La difesa si sta preparando anche per dare spiegazioni su quanto emerso dalle indagini sul fronte informatico e su quello dei dati antropometrici.

E ancora, è al lavoro per le repliche tecniche sulla Bpa (l’analisi delle macchie di sangue sulla scena del delitto), sull’”impronta 33″, e sugli esami medico legali effettuati dagli specialisti della Procura.

Scontrino e soliloqui, la linea dei legali di Sempio

Altro punto cruciale sono i file audio dei soliloqui in auto di Sempio. Per i suoi avvocati sono stati “suggestivamente” trascritti, mentre per gli inquirenti sono una sorta di confessione.

“Il nostro consulente sta cercando di ripulire l’audio dei soliloqui di Andrea — ha dichiarato Cataliotti — in realtà coperti da un rumore di sottofondo che li rende ben poco intellegibili e comprensibili”.

C’è poi da fare chiarezza sul noto scontrino del parcheggio di Vigevano. Per i pm non sarebbe stato fatto dal 38enne, ma dalla madre. A sostegno di tale dinamica gli investigatori citano un’intercettazione in cui il padre di Sempio sembra accusare la moglie di aver fatto lei il ticket.

I legali Taccia e Cataliotti, invece, affermano che quell’intercettazione sarebbe un commento ironico fra i genitori del loro assistito “circa le varie versioni volte a screditare le affermazioni del figlio”.

“Non esiste una frase, che pur troviamo negli atti d’indagine, secondo la quale Giuseppe (il padre, ndr) afferma che lo scontrino lo ha fatto la moglie. Anzi, ironizzano su questa versione”, ha aggiunto l’avvocato.

L’indagato: “Sono innocente, giusto che i magistrati indaghino”

“Non ho commesso l’omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi: la mia posizione è sempre quella degli inizi”, ha sottolineato ancora una volta Sempio, intervenuto nella trasmissione Mediaset “Quarto Grado“.

Su tale dichiarazione hanno posto la lente di ingrandimento gli specialisti del Racis che hanno studiato il modo di comunicare del 38enne, rimarcando che in passato mai ha pronunciato la parola “omicidio”, definendo il delitto di Chiara Poggi con termini “neutri” come “la vicenda”, “il caso”, “sta roba qua”.

Infine Sempio ha fatto sapere di non avercela con i magistrati, seppur scontento della situazione in cui si trova: “Non posso dire “magistrati cattivi” che se la prendono con me. Giusto che facciano il loro lavoro”.

Ha inoltre negato di aver tentato un approccio con la vittima e di aver visto i video di Chiara e Stasi. “Non c’è mai stato questo mio interesse verso Chiara, non c’è mai stato nulla di tutto ciò”, ha concluso.

