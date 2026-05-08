Garlasco, Cristina Cattaneo individua 2 "fasce orarie" dell'omicidio: quando sarebbe stata uccisa Chiara Poggi

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Chiara Poggi è stata uccisa in una finestra temporale tra le 7 e le 12.30 del 13 agosto 2007. Sono queste le conclusioni dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo nella consulenza per la procura di Pavia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sulla base delle analisi della medico legale e di altri elementi, secondo l’accusa sono due le “fasce orarie” in cui Andrea Sempio potrebbe aver commesso l’omicidio: tra le 9.12 e le 9.58 e tra le 9.58 e le 11.25.

Garlasco, quando sarebbe stata uccisa Chiara Poggi

Nella prima inchiesta sul delitto di Garlasco che aveva portato alla condanna di Alberto Stasi, l’orario dell’omicidio di Chiara Poggi era stato fissato tra le 9.12 e le 9.38 del mattino del 13 agosto 2007, periodo in cui Stasi non aveva un alibi.

La recente perizia effettuata dalla professoressa Cristina Cattaneo per conto della procura di Pavia indica però una finestra temporale più ampia, di 5 ore.

ANSA

Nelle conclusioni della consulenza dell’anatomopatologa più famosa d’Italia, che ha rivalutato tutti i dati medico legali raccolti all’epoca della prima indagine, si indica un finestra per la morte di Chiara Poggi “tra le 7 e le 12.30“.

Lo riportano, riferisce Ansa, i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano negli atti del fascicolo sul delitto di Garlasco depositato nelle scorse ore, dopo la chiusura delle indagini.

Le conclusioni dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo

Secondo Cattaneo “nonostante alcuni dati suggeriscano” che “l’arco temporale” individuato all’epoca dal medico legale che ha condotto l’autopsia, che aveva parlato di “maggior centratura tra le 11.00-11.30”, potesse essere “intuitivamente corretto”, le “evidenze scientifiche più solide portano a considerare il range più ampio”.

Tra queste il “contenuto gastrico” dello stomaco della vittima, la colazione di quella mattina, che indica un “periodo della morte probabilmente compreso da 30 minuti e 2/3 ore circa dall’ingestione”.

I dati scientifici, spiega l’esperta, vanno poi valutati assieme a quelli “circostanziali” raccolti nel corso delle indagini.

Uno su tutti, l’orario del disinserimento dell’allarme di casa da parte della vittima, alle 9.12.

Individuate 2 “fasce orarie” dell’omicidio

Sulla base della perizia di Cristina Cattaneo e degli altri elementi raccolti, gli investigatori che accusano Andrea Sempio del delitto hanno individuato due possibili fasce orarie per l’omicidio.

Come si legge in un’annotazione dei carabinieri, riferisce Ansa, Sempio potrebbe aver ucciso Chiara Poggi tra le 9.12 e le 9.58, quando l’indagato chiama un amico al telefono. Una fascia oraria che coincide in parte con quella individuata nel processo a Stasi.

Oppure in seguito, tra le le 9.58 e le 11.25, quando Sempio viene chiamato dai genitori. E quando Stasi ha un alibi.