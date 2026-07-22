Garlasco, Cristina Cattaneo si starebbe concentrando sulla larghezza del piede di Andrea Sempio

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Il nuovo focus delle indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco si concentra sulla larghezza del piede dell’impronta di scarpa presente all’altezza del disimpegno della villetta e attribuita ad Andrea Sempio. Su questo elemento si sta concentrando il lavoro dell’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo. Per studiare la larghezza del piede dell’indagato non sarà necessario, tuttavia, convocare il diretto interessato in quanto tutte le misurazioni e le analisi sono già nelle mani degli inquirenti.

La larghezza del piede di Andrea Sempio

La notizia arriva dall’inviato di Morning News, Emanuele Canta, durante la puntata di mercoledì 22 luglio. Il corrispondente riferisce che la Procura di Pavia, attraverso il lavoro dell’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo, si sta concentrando sulla larghezza del piede di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Va precisato che Sempio non verrà nuovamente convocato, in quanto gli inquirenti sono già in possesso di tutti gli elementi e le misurazioni antropometriche che riguardano l’indagato.

Nell’informativa del Nucleo Operativo dei carabinieri della Moscova, Milano, si legge infatti che “non sono conosciute le calzature che (Andrea Sempio, nda) aveva nelle disponibilità al 13 agosto del 2007 e tantomeno la taglia utilizzata all’epoca”.

Tuttavia, “le misurazioni antropometriche effettuate dalla Prof.ssa Cattaneo indicano dei valori del piede di Sempio compatibili con calzature di tg. 42-43“. Per l’impronta 6, inoltre, sin dai tempi delle indagini su Alberto Stasi si parla di una scarpa “di marca Frau (codice 27U1) di taglia 42“.

I dubbi dell’esperto di scarpe Paolo Poloniato

Il 12 luglio il collettivo DarkSide – Storia Segreta d’Italia ha intervistato Paolo Poloniato, esperto di calzature, che ha espresso le sue perplessità sulle conclusioni proposte dalla difesa di Andrea Sempio in relazione alle misurazioni del suo piede.

Per Poloniato la scelta di Liborio Cataliotti e Angela Taccia è “discutibile” in quanto “la lunghezza determina la taglia, non la larghezza“, mentre gli avvocati di Sempio si starebbero concentrando proprio sulla larghezza, cadendo – secondo Poloniato – in errore.

Cosa non torna nelle misurazioni su Garlasco

“La larghezza, in questo tipo di prodotto, non è l’elemento fondamentale“, ha continuato Poloniato ricordando che la larghezza è soggetta a più variabili, dal materiale usato per la tomaia della calzatura alla stessa forma del piede, che non è mai uguale per ciascun soggetto.

Il rischio, sempre secondo l’esperto, è che con questa strategia Cataliotti e Taccia possano confermare la presenza del loro assistito in via Pascoli 8 il giorno del delitto di Garlasco.