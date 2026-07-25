Garlasco, dal frigorifero i dubbi sull'Estathé e il fruttolo mancanti e gli ultimi pasti di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La spazzatura e gli ultimi pasti di Chiara Poggi, prima della sua morte, sono sempre stati al centro delle indagini sul delitto di Garlasco. Dopo 18 anni sono state mostrate per la prima volta le foto del frigorifero di casa Poggi scattate il 5 dicembre 2007. Riemergono così i dubbi sull’Estathé e il fruttolo. Secondo le ultime notizie potrebbero essere stata occultate le tracce di una colazione a due prima dell’omicidio.

Garlasco, le foto del frigorifero

Nella puntata del 24 luglio di Quarto Grado sono state mostrate le foto del frigorifero di casa Poggi.

È la prima volta che gli scatti vengono mostrati.

Si tratta delle foto scattate il 5 dicembre 2007 da Francesco Avato, il consulente della difesa di Alberto Stasi.

Vengono mostrati gli avanzi della spesa fatta da Chiara Poggi.

Cosa c’era nel frigorifero

I prodotti presenti nel frigorifero e mostrati nelle foto sono quattro Estathé, banane annerite, una vaschetta di frutta, un cestino di pomodorini, un sacchetto di limoni e una cipolla.

Inoltre sono presenti buste di salumi, scatolette di tonno e un pezzo di formaggio.

Le immagini mostrano anche due bottiglie d’acqua, una di succo, un barattolo di sottoli, uno di maionese, sottilette, uova e burro.

Tra gli elementi c’è anche la birra.

Si tratta della bevanda bevuta da Alberto Stasi la sera prima dell’omicidio di Chiara Poggi.

Il fidanzato della vittima ne aveva parlato nel suo primo interrogatorio.

I dubbi sull’Estathè e il fruttolo

Sul contenuto, ritornano i dubbi riguardo gli Estathè e il fruttolo.

Lo scontrino della spesa del 9 agosto mostra che in quella giornata erano stati comprati gli Estathé, due confezioni da tre.

Nel frigorifero ne risultano quattro, quindi ne mancherebbero due.

Quarto Grado ricorda che uno è quello trovato nella spazzatura con il DNA di Alberto Stasi sulla cannuccia, mentre non si sa che fine abbia fatto l’altro.

Assenti invece le due confezioni di Fruttolo che Chiara Poggi avrebbe acquistato il 6 agosto, come confermato da un altro scontrino.

Dopo l’omicidio, nella spazzatura ne sono stati ritrovati due vasetti, li avrebbe mangiati la stessa vittima come dimostrato dal DNA ritrovato sulla linguetta, non si conosce alcun dettaglio sugli altri.

Secondo le ricostruzioni, la spazzatura sarebbe stata smaltita prima del 13 agosto.

Inoltre, Alberto Stasi avrebbe riferito che Chiara Poggi non avrebbe buttato il sacchetto della spazzatura la sera prima dell’omicidio.

Come ricorda Quarto Grado, questo cestino non sarebbe stato svuotato il 12 agosto, quindi potrebbe contenere sia i resti della cena che quelli dell’ultima colazione della vittima.

Gli ultimi pasti di Chiara Poggi

In merito alla spazzatura, Quarto Grado riporta che il 16 aprile 2008 il colonnello Gennaro Cassese avrebbe aperto il sacchetto e avrebbe trovato una banana.

Però nello stomaco della vittima non ce n’è traccia, mentre sarebbe stata individuata la traccia di una pesca.

Quarto Grado si chiede quindi se la mattina, prima di essere uccisa, Chiara avesse mangiato una pesca ed emerge il dubbio sul nocciolo che non è stato ritrovato nell’immondizia.

Nell’analisi delle foto, la trasmissione Mediaset conclude: "L’assassino di Chiara, che è certamente tornato in cucina prima di fuggire, ha forse fatto sparire le tracce di una colazione a due?"