Garlasco, dall'hard disk di Andrea Sempio spuntano i video sui "predatori" e "la genesi di un'aggressione"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Continuano a emergere nuovi video di Andrea Sempio che dalla cameretta o dall’auto parla da solo ai dispositivi elettronici. In questi il contenuto appare disturbante, come quando parla di stupro o di aggressione. Secondo la consulente Baldi non hanno a che fare con l’omicidio, mentre la psichiatra Viola crede che vadano presi in considerazione perché forniscono il profilo di una persona con un "disturbo" e che non ha rispetto per le donne.

L’hard disk di Andrea Sempio

Nell’hard disk sequestrato ad Andrea Sempio sono stati ritrovati dei video tutti da comprendere. Tra questi ci sono dei contenuti ambigui, ma che certo non sono la prova di una colpevolezza nel caso Garlasco.

Servono però a delineare un profilo psicologico che, insieme al resto delle prove, potrebbe restituire una risposta. L’attenzione degli inquirenti, infatti, non si concentra solo sui video.

Di particolare interesse ci sono le ricerche effettuate da Sempio, quelle relative al 2012 e al 2013 come "Poggi" o "Garlasco Stasi" e la canzone ascoltata su YouTube "Stupro e addio". Altra ricerca che desta attenzione è quella relativa a un nuovo prelievo del Dna di Stasi o la ricerca su come rintracciare un cellulare spento.

Cosa c’è nei video di Sempio

Da giorni il web si è riempito dei video di Andrea Sempio che nella sua camera o in auto parla da solo di fronte alla telecamera. Dagli hard disk emergono soliloqui che, a un primo ascolto, risultano inquietare o disturbare per la natura dell’argomento.

In un video, per esempio, Sempio parla di come si costruisce la mentalità del "predatore". Cerca di rispondere alla domanda: "Cosa vuol dire essere predatori?". E risponde: "Una frase molto importante di un grande autore che purtroppo non sono riuscito a ritrovare è questa, più o meno diceva ‘bisogna gettare la maschera, smettere di giocare, iniziare a insegnare alle persone ad uccidere’. Questo cosa significa? Essere violenti? Assolutamente no".

Nel suo ragionamento, Sempio proseguiva dicendo che il senso di quella frase era "non temere il buio, né non avere paura del buio, ma essere il predatore che sta nel buio e la ragione per la quale le persone hanno paura del buio".



La genesi di un’aggressione

In un altro video, Sempio racconta quella che definisce la "genesi di un’aggressione". Dal suo punto di vista ci sarebbero tre fattori: opportunità, capacità e volontà. "Io penso di poter portare a termine il mio scopo se lo gradisco, sia che sia quello di prenderti la f*** sia quello di picchiarti e uscirne vincitore, ok?".

Sull’opportunità dice: "Ho l’occasione di farlo perché ad esempio hai lasciato in vista il portafoglio, ok? Perché sei venuta lì in un vicolo da sola o perché hai dei tacchi che non ti permettono di correre".

O ancora: "Perché hai lasciato la porta di casa aperta e potrebbe entrare qualcuno. Ok?". Chiude con la volontà, che banalmente è: "Voglio farlo".



Il commento sui video

A Storie Italiane interviene sui nuovi video emersi di Andrea Sempio anche Marina Baldi, consulente dell’indagato. Conferma che la difesa di Sempio non ha ben visto la condivisione dei filmati perché "non hanno attinenza con l’omicidio". Baldi spiega che essere una persona con dei disagi non vuol dire essere un omicida.

A Ore 11, sui video, parla la psichiatra Sarah Viola. "Il dubbio viene – dice – quando Sempio quasi giustifica lo stupro come la riproduzione dei propri geni". Per l’esperta in questi filmati c’è tutto: "Il disturbo, la mancanza di rispetto, lo spregio, il voler giustificare evidentemente un suo comportamento".

Di altra opinione è Selvaggia Lucarelli, che sulla diffusione dei video scrive che "si è sbloccato il livello superiore della persecuzione mediatica: è un serial killer".