Garlasco, dall'impronta della scarpa sulle scale ai vestiti insanguinati nel canale: un mistero lungo 18 anni

Cosa sappiamo sull'impronta della scarpa sulle scale emersa nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco

Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sarebbe emersa una nuova impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale dove venne ritrovato il corpo di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, la posizione dell’impronta sarebbe compatibile con la cosiddetta “traccia 33” presente sul muro delle scale e attribuita ad Andrea Sempio. Potrebbe forse esserci un collegamento con il paio di scarpe trovato, assieme ad alcuni vestiti, in un canale della zona alcuni giorni dopo l’omicidio.

Garlasco, l’impronta della scarpa sulle scale

Il 18 dicembre si è concluso l’incidente probatorio al tribunale di Pavia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio.

Tra i nuovi elementi che sarebbero emersi dall’analisi delle tracce di sangue svolta dai Ris di Cagliari ci sarebbe una impronta insanguinata di una scarpa, mai utilizzata finora.

Garlasco
 La casa dei Poggi a Garlasco

Una traccia in cima alle scale che portano allo scantinato della villetta di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 venne ritrovato il corpo martoriato di Chiara Poggi.

Secondo quanto riporta Il Giorno, si tratterebbe dell’impronta di una scarpa diversa da quella numero 42 attribuita ad Alberto Stasi, che ha lasciato tracce in più punti della scena del delitto.

La traccia 33 sul muro delle scale

Secondo gli investigatori la posizione dell’impronta sarebbe compatibile con la cosiddetta “traccia 33“, una impronta palmare trovata sul muro delle scale che portano in cantina, all’altezza del secondo gradino.

Una impronta di una mano desta attribuita dalla procura di Pavia ad Andrea Sempio.

La posizione delle due impronte farebbe pensare a qualcuno che si è sporto dalla cima delle scale per osservare il corpo di Chiara Poggi più in basso sui gradini.

Da quanto emerso, nessuna delle ventisette paia di scarpe consegnate dalle persone che entrarono nella casa sarebbe compatibile con quell’impronta.

I vestiti (e un paio di scarpe) nel canale

Si cerca quindi un diverso tipo di scarpa che avrebbe lasciato quell’impronta in cima alle scale.

Potrebbe esserci forse un collegamento con i vestiti trovati il 24 agosto 2007, pochi giorni dopo il delitto, in un canale irriguo sulla Strada del Cucù, nella zona fra Villanova d’Ardenghi e Zinasco, a pochi chilometri di Garlasco.

In una busta di cellophane vennero trovati tre paia di pantaloni, due canottiere e un paio di scarpe numero 43.

Su quelle scarpe vennero trovate alcune tracce di sangue, ma i test non portarono a nulla e non vennero più considerate.

garlasco-impronta-scarpe

