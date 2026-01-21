Garlasco, dalle sedie spostate ai cucchiaini in cucina: gli elementi fanno pensare a più persone sulla scena
Alcuni indizi ritrovati nella cucina di Garlasco suppongono la presenza di più persone sulla scena dell’omicidio di Chiara Poggi
Continuano le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Torna a farsi avanti l’ipotesi, già avallata nelle settimane precedenti dal medico legale Giuseppe Fortuni, che più persone si sarebbe trovate sulla scena del crimine dopo, o durante, l’assassinio della ragazza. Tra gli indizi, rivelano gli inviati di Mattino Cinque, la presenza di più cucchiaini e diverse sedie spostate nella cucina della villetta di Garlasco.
- Gli indizi nella villetta di Garlasco
- Chiara Poggi fu uccisa da più persone?
- Il consulente dei Poggi smentisce
Gli indizi nella villetta di Garlasco
Sono trascorsi 18 anni dalla morte di Chiara Poggi, eppure non sembra ancora del tutto chiaro il modo in cui la ragazza fu uccisa.
Nella puntata di mercoledì 21 gennaio, gli inviati della trasmissione Mattino Cinque, presentano indizi che lascerebbero supporre la presenza di più persone sulla scena del crimine.
Nella cucina della villetta di via Pascoli, tre delle sedie attorno al tavolo da pranzo erano spostate. Che ci fosse seduto qualcuno?
Inoltre, nel lavandino sono stati rinvenuti due diversi cucchiaini sporchi di yogurt e, sul tavolo, diverse palline di carta e un fazzoletto stropicciato, su cui non è stato fatto il test del Dna.
Chiara Poggi fu uccisa da più persone?
Si attendono gli esiti, da parte della squadra dei Ris di Parma guidata dal comandante Andrea Berti, della Bpa, tecnica che ricostruisce i delitti tramite le tracce di sangue.
Le dimensioni e le posizioni delle gocce di sangue attorno al corpo della vittima potranno aiutare a comprendere la posizione dell’aggressore, o degli aggressori.
Perché l’ipotesi di più di un killer è avallata non soltanto dai già citati indizi ritrovati in cucina, ma anche da un’impronta. Vicino ai gradini delle scale interne della villetta si troverebbe l’impronta di una scarpa diversa da quelle già analizzate.
Il consulente dei Poggi smentisce
Ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque è stato anche Dario Redaelli, consulente tecnico della famiglia Poggi.
Redaelli si dichiara contrario all’ipotesi di più persone all’interno della casa di Garlasco nei momenti dell’omicidio di Chiara.
Il tecnico ipotizza che la ragazza abbia potuto mangiare due yogurt, in ore diverse tra la notte e il mattino, utilizzando 2 diversi cucchiaini.
Resta certa, agli occhi di Redaelli, l’inizio dell’aggressione nella cucina. A testimoniarlo le ciabatte di Chiara, lasciate sulla soglia come in un gesto di fuga verso il soggiorno.