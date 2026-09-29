Garlasco, Daniela Ferrari difende il figlio Andrea Sempio sull'omicidio di Chiara Poggi: "Non l'ha uccisa lui"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ribadisce l’estraneità del figlio all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il caso, come è noto, si è arricchito di nuovi elementi: emergerebbero due controanalisi RIS del 2007, negative sul Dna di Chiara dai pedali della bici di Alberto Stasi, mai entrate nel fascicolo processuale.

Daniela Ferrari difende suo figlio

Dopo la chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per il caso Garlasco, la madre Daniela Ferrari, intervistata dalla Rai, ha ribadito che il figlio è totalmente estraneo all’omicidio di Chiara Poggi.

“L’unica cosa che vi posso dire è che mio figlio con l’omicidio di Chiara Poggi non c’entra assolutamente niente” ha dichiarato la donna. E ancora, rispetto agli ultimi sviluppi dell’inchiesta: “Aspetta, come aspettiamo tutti noi. E comunque a noi non interessano perché mio figlio è innocente”.

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“Non ci interessa niente” ha ripetuto Ferrari, “l’unica cosa che noi siamo sicuri è che mio figlio è totalmente estraneo. Basta, solo quello. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi”.

Chiusura delle indagini su Andrea Sempio

La Procura di Pavia ha notificato a Sempio l’avviso di conclusione delle indagini. I magistrati, dopo gli accertamenti integrativi degli ultimi mesi, hanno confermato l’ipotesi accusatoria nei suoi confronti e si preparano, secondo quanto riportato pressoché dalla totalità delle testate giornalistiche, a valutare la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall’odio verso la vittima.

Sempio, 38 anni, era già stato indagato in passato e poi archiviato nel 2017. Tra gli elementi esaminati nell’inchiesta più recente c’è l’impronta di una scarpa con suola a pallini trovata nella villetta di via Pascoli. I nuovi accertamenti hanno indicato una possibile compatibilità tra le dimensioni della scarpa, modello Frau numero 42, e quelle del piede di Sempio.

La Procura ha inoltre acquisito nuove valutazioni sul Dna trovato sulle unghie di Chiara e sulla sua compatibilità con la linea paterna di Sempio. Si tratta di elementi che l’accusa considera nell’ambito del quadro investigativo, ma che dovranno essere valutati nelle successive fasi giudiziarie.

Garlasco, la possibile svolta su Stasi

La novità più rilevante emersa con la chiusura dell’inchiesta riguarda però Alberto Stasi. Gli esperti Ugo Ricci e Pasquale Linarello, incaricati dalla difesa dell’ex fidanzato di Chiara Poggi, hanno esaminato i dati grezzi che il RIS di Parma ha consegnato alla Procura di Pavia nel novembre 2025.

All’interno di quei dati sono state individuate due analisi di controllo effettuate il 20 settembre 2007 sul campione denominato “bu_p“, prelevato dai pedali della bicicletta “Umberto Dei” di Stasi.

Il dato è particolarmente importante perché il giorno precedente, il 19 settembre, da quello stesso campione era stato ricavato un profilo genetico attribuito all’epoca a Chiara Poggi. Quel risultato, pari a 2,78 nanogrammi, era diventato uno degli elementi utilizzati nell’indagine contro Stasi. Le due successive corse elettroforetiche del 20 settembre, invece, non avevano rilevato il Dna della vittima.

Secondo quanto comunicato dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone, l’esistenza delle due analisi negative è stata confermata anche dai consulenti tecnici della Procura. Il problema è che quei risultati non sono stati rinvenuti negli atti del procedimento che portò alla condanna definitiva di Stasi. La Procura riferisce inoltre che non risulta effettuato all’epoca un ulteriore approfondimento per spiegare la discordanza tra il risultato positivo del 19 settembre e quelli negativi del giorno successivo. La difesa di Stasi considera queste informazioni potenzialmente decisive per la richiesta di revisione della condanna a 16 anni.

L’avvocata Giada Bocellari ha contestato con forza il modo in cui quei dati furono gestiti: “Io sono veramente indignata. Quel dato porta a privare della libertà personale Alberto Stasi. Viene scritto che c’è il Dna oltre ogni ragionevole dubbio, quando il 20 c’erano due controanalisi negative. Puntiamo a dimostrare non il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi, ma la sua innocenza, perché è giusto che sia così. Il prima possibile, ovviamente”.

Sul fronte investigativo, inoltre, l’ex comandante del RIS di Parma Luciano Garofano, ascoltato nei giorni scorsi dai magistrati pavesi, ha respinto l’ipotesi di irregolarità.