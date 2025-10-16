Garlasco, Daniela Ferrari madre di Andrea Sempio ricoverata in ospedale per un malore: secondo in pochi mesi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio (il nuovo indagato nel caso Garlasco), ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale dal 118. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Anche a fine aprile si era sentita male durante un interrogatorio dai carabinieri.

Come riporta Il Giorno, la madre di Andrea Sempio è ricoverata dal pomeriggio del 16 ottobre 2025 al policlinico San Matteo di Pavia dopo essersi sentita male mentre si trovava in casa.

Sul posto è intervenuta anche l’automedica del 118, e la donna è stata trasferita da una ambulanza della Croce Garlaschese in codice giallo.

La casa dei Sempio perquisita il 26 settembre 2025

Sul Corriere della Sera si legge che i medici dovranno stabilire le sue condizioni per escludere problemi di natura neurologica. Il malore è stato confermato dall’avvocata Angela Taccia che assiste il figlio Andrea, e si inserirebbe in un quadro problematico degli ultimi mesi.

Il precedente in caserma

Anche a fine aprile, quando era stata sentita dai carabinieri di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, Daniela Ferrari avrebbe accusato un malore, vicenda che però è stata smentita dagli avvocati.

La donna era in caserma per ricostruire la vicenda dello scontrino di Vigevano del 13 agosto 2007, ma si sarebbe sentita male dopo le prime due domande e la testimonianza davanti agli investigatori era quindi stata interrotta.

In quell’occasione i legali avevano precisato che la madre di Sempio avrebbe avuto una crisi di panico, ma in un momento precedente, a causa del peso delle accuse rivolte al figlio in un caso già chiuso.

Già prima di presentarsi, la donna aveva comunicato l’intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere, prevista per i testimoni che potrebbero indirettamente autoaccusarsi o coinvolgere persone a loro vicine.

La perquisizione il 26 settembre

Il 26 settembre 2025 le case dei genitori di Andrea Sempio e di alcuni parenti sono state perquisite, su ordine della procura di Brescia, nell’ambito dell’inchiesta sull’ex procuratore aggiunto Mario Venditti accusato di corruzione per l’indagine del 2017 su Sempio.

Il nome di Venditti compare su un bloc notes scoperto nella casa dei genitori di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara e unico indagato della nuova inchiesta, durante le perquisizioni del maggio scorso.

L’ex pm viene citato in una sequenza di parole e di cifre datata ai primi giorni di febbraio 2017, anche se l’anno riportato è il 2016, che secondo l’accusa porta a ipotizzare una corruzione dell’ex magistrato.

Venditti è l’unico ad essere indagato tra gli otto perquisiti all’alba di venerdì 26 settembre 2025 da guardia di finanza e carabinieri.