Garlasco, Daniela Ferrari madre di Sempio torna sull'attacco ai Poggi: "Non è giusto che l'abbiano sentito"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ha detto di avere paura: “Ho paura che la verità non basti. Per noi sarà un sollievo quando mio figlio verrà scagionato definitivamente. Non so cosa ha dentro Andrea anche se con noi si fa vedere forte”. Poi è tornata sull’intercettazione contro i Poggi: “Era un periodo in cui ero particolarmente stressata, ce l’avevo con tutti. Non avrebbero dovuto sentirla”.

Parla la madre di Andrea Sempio

Daniela Ferrari ha parlato in esclusiva a Quarto Grado: “Qui si vive alla giornata, io al mattino non vedo l’ora che arrivi la sera per prendere le gocce e andare a dormire. È pesante, pesante per tutti, anche per mio marito che la settimana scorsa è stato male”.

Per la madre di Andrea Sempio non c’è nulla di positivo in questo periodo e “anche le cose dovessero andare bene, adesso o in in eventuale processo, non ho idea di cosa farei”.

“Per me il sollievo arriverà quando mio figlio verrà scagionato definitivamente”, ha aggiunto.

Daniela Ferrari e l’attacco ai Poggi

Daniela Ferrari ha parlato anche dell’intercettazione in cui si lasciò andare in uno sfogo esasperato contro Chiara e contro i Poggi.

“Era un periodo in cui ero particolarmente stressata, ce l’avevo con tutti. Quello che ho detto è una cosa che ha a che fare solo con me e con la mia coscienza e basta”, ha detto.

“È un’intercettazione che i Poggi non avrebbero neanche dovuto sentire e mi dispiace che l’abbiano sentita”, ha aggiunto.

Il 29 ottobre 2025, una cimice installata all’interno di casa Sempio, catturò uno sfogo di Daniela Ferrari mentre era al telefono.

“Uno in casa sua può dire quello che vuole e anche dare di matto ma non è giusto che questo esca dal contesto di casa”, ha rimarcato Daniela, sottolineando il contesto, la casa appunto, in cui è avvenuta l’intercettazione.

“Ho paura che la verità non basti”

Secondo Daniela Ferrari “si è indagato in una sola direzione, all’epoca solo contro Stasi e adesso solo contro Sempio ma a Garlasco non c’erano solo due persone. Ed è è ora di finirla anche con le sorelle K, quelle due ragazze non c’entrano niente”.

Poi ha parlato di Andrea Sempio: “Io ho paura, ho paura che la verità non basti”, ha detto.

“Per noi sarà un sollievo quando mio figlio verrà scagionato definitivamente. Non so cosa ha dentro Andrea anche se con noi si fa vedere forte”, ha aggiunto”.

La madre di Sempio ha ribadito l’assoluta convinzione rispetto all’innocenza del figlio: “Andrea è totalmente innocente come ho sempre detto”.

“Io mi sono ripassata mentalmente tutta quella mattina e tutto quello che abbiamo detto è esclusivamente la verità”, ha concluso.