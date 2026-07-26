Garlasco, Daniela Ferrari mamma di Andrea Sempio dimessa dall'ospedale dopo il tentato suicidio: come sta

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Daniela Ferrari ha lasciato l’ospedale. La madre di Andrea Sempio sta meglio, e il personale medico del nosocomio di Vigevano ha disposto le dimissioni della donna a seguito del graduale miglioramento registrato all’interno della struttura. Ferrari, ricordiamo, era stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso il 18 giugno, quando ha accusato un malore conseguente a un abuso di farmaci. L’avvocato Liborio Cataliotti aveva precisato che si era trattato di un tentativo di suicidio. La collega Angela Taccia ha chiesto “il massimo riserbo e rispetto”.

Daniela Ferrari ha lasciato l’ospedale

Come precisano Fanpage e Il Giorno, Daniela Ferrari ha lasciato l’ospedale di Vigevano da diverse settimane. La notizia, tuttavia, è trapelata soltanto domenica 26 luglio.

Secondo le indiscrezioni, la donna sta bene. La Provincia Pavese scrive che dopo il ricovero, la donna ha registrato un progressivo miglioramento.

Una volta arrivata all’ospedale, Daniela Ferrari aveva trascorso un giorno intero in Terapia Intensiva per poi essere trasferita in reparto.

Per il momento la famiglia non ha rilasciato dichiarazioni.

L’appello della difesa di Andrea Sempio

La Provincia Pavese e Fanpage, nel frattempo, hanno raccolto l’appello della difesa di Andrea Sempio, rappresentata da Angela Taccia e Liborio Cataliotti.

Taccia ha specificato che insieme al collega, in quanto difensori, “chiedono il massimo riserbo e rispetto”. Il pool difensivo dell’indagato, insieme al diretto interessato, attende il mese di settembre per sapere se la Procura di Pavia richiederà il rinvio a giudizio o l’archiviazione.

Il tentato suicidio

Daniela Ferrari, ricordiamo, è stata ricoverata il 18 giugno. La donna aveva ingerito una quantità eccessiva di farmaci procurandosi un’overdose che l’aveva costretta al trasporto d’urgenza in ambulanza.

Qualche ora dopo l’ingresso all’ospedale di Vigevano, l’avvocato Cataliotti, autorizzato dalla famiglia, aveva comunicato che la madre del suo assistito aveva tentato il suicidio. A portarla a tentare un gesto estremo era stato il clima di insistente e opprimente pressione mediatica e i sospetti che sin dall’inizio dell’inchiesta gravano sulla famiglia, che spesso è stata anche destinataria di lettere minatorie e accuse.

Come ricorda La Provincia Pavese, il termine delle indagini è fissato per il 28 settembre.