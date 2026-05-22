Garlasco, Daniela Ferrari mamma di Andrea Sempio spiazza su Stasi: "Non posso dire che è sicuro colpevole"

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Daniela Ferrari non è certa che Alberto Stasi sia il colpevole del delitto di Garlasco, al contempo continua a difendere il figlio Andrea Sempio che non è “la persona descritta dai capi d’accusa”. Le affermazioni della donna sono state rilasciate durante un’intervista della trasmissione Quarto Grado ai genitori del nuovo indagato per la morte di Chiara Poggi.

La madre di Andrea Sempio su Alberto Stasi

A una domanda di Quarto Grado, Daniela Ferrari ha risposto che “da come vedo le cose adesso, sinceramente non posso dire sicuramente ‘Stasi è colpevole’. Mi auguro che si arrivi a una verità definitiva”.

Sul figlio, indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi ha affermato: “Ci aspettavamo che ad Andrea arrivasse un capo di imputazione pesante. Come lo posso commentare io? È una grandissima bufala, Andrea non è la persona descritta in questi capi d’accusa”.

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Alla domanda se i soliloqui in auto del figlio possano essere delle ammissioni di colpevolezza, la donna ha risposto “no” per ben quattro volte.

“No, no, no, no perché mio figlio è uscito alle 9:50, è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva. Completamente pulito e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio”, ha sottolineato.

Riguardo all’ipotesi che i genitori abbiano cercato di creare un alibi per Andrea, Daniela Ferrari ha evidenziato: “Perché dire che è andato a Vigevano? Nessuno l’ha visto uscire in macchina quella mattina, ed è uscito in macchina quando io gli ho dato le chiavi prima delle 10. Avremmo potuto dire tranquillamente che Andrea era a casa. Chi ce l’avrebbe smentito?”.

“Quando io sul posto di lavoro alle nove e passa di sera ho detto al capitano Cassese che mio figlio fino alle 9:50 era in casa con suo padre – ha aggiunto – perché il capitano Cassese non si è preso la briga di andare a sentire anche il papà? Avrebbe avuto le stesse risposte che gli ho dato io”.

“La procura vada avanti, faccia quello che deve fare e, se mi posso permettere, se nel 2007 quando questa povera ragazza è stata uccisa, se si fossero fatte le indagini, io parlo di quelle tradizionali, non di quelle dei RIS o che, se si fossero fatte come dovevano essere fatte, magari adesso ci sarebbe una verità più certa”, ha affermato ancora.

La madre di Sempio ha spiegato di non aver letto come viene descritto il figlio nei capi d’imputazione “perché io Andrea lo conosco e lo vedevo in casa era un ragazzo tranquillissimo. Stava in camera, leggeva, usciva con gli amici, non come è stato descritto. Una persona normalissima”.

Il ragazzo non ha mai presentato una fidanzata in casa e per i genitori è una cosa normale conoscendo il suo carattere.

Ferrari ha poi chiarito di non aver mai comprato scarpe Frau al figlio e che “Andrea mi ricordo che prima, quando ha fatto la patente aveva già il 44”.

Il peso più grande di questa situazione non sono però “le indagini che stanno facendo gli inquirenti” ma “tutte le notizie che escono non si sa da dove e che poi dopo vengono puntualmente smentite ad esempio quella dell’impronta 33 che era macchiata di sangue, cose del genere”.

“L’altra cosa più pesante – ha aggiunto – è la parte degli insulti che riceviamo, delle lettere anonime che riceviamo, dei giornalisti sempre fuori dalla porta che ci inseguono anche all’interno dei supermercati e praticamente noi siamo peggio che ai domiciliari, ma da più di un anno e mezzo e questa cosa qui sta diventando molto pesante. Non ho più paura di nulla. Neanche la morte mi fa paura sinceramente, neanche quella. Forse sarebbe la cosa migliore per riposare”.

La madre di Sempio ha infine aggiunto una riflessione: “Io ti dico la verità, io ci ho pensato: se io dovessi fare una cosa del genere, cosa dicono? La mamma si è ammazzata perché sa che il figlio è colpevole. E sai quanti messaggi mi sono già arrivati di gente che mi dice “ammazzati che è meglio”. Quando si chiuderà questa cosa, cosa succederà? Che mio figlio per alcuni sarà sicuramente il colpevole, nonostante tutto”.

Il padre di Andrea Stasi a Quarto Grado

Anche il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, è certo che il figlio sia innocente.

“Non ha fatto questo omicidio. Quel giorno era con me – ha spiegato – questa cosa è stata detta, ridetta e scritta”.

Intervistato anche lui a Quarto Grado, il padre ritiene che “questa cosa qua, per così tanti anni, diventa una cosa persecutiva che cerca di sgretolarti. Io personalmente sento che è una vigliaccata“.

In merito al filone di indagine sulla corruzione, Giuseppe Sempio ha dichiarato di essere “concentrato su mio figlio”, ribadendo che Andrea “è innocente e non ha ucciso Chiara Poggi. Mio figlio non era a Garlasco quel giorno”.

Le consulenze della difesa

Intanto, verranno presto depositate le sei consulenze richieste dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, entro i termini di 20 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione dell’indagine, come prevede il codice.

Al vaglio c’è anche un’eventuale istanza di interrogatorio, dato che il loro assistito da sempre si dichiara estraneo ai fatti contestati.

Tra le consulenze, oltre a quella personologica, ce ne sono una medico-legale sulle cause e i tempi del decesso, una antropometrica per verificare se le impronte possono collimare con quelle lasciate dalle scarpe dell’assassino, e una fonica sui ‘soliloqui’ di Sempio in auto (un’operazione tecnica di ripulitura dell’audio).

Le relazioni saranno corredate da una memoria dei difensori che punta a smontare il capo di imputazione. Tutti atti di parte, il cui valore probatorio, al di là della risonanza mediatica che probabilmente susciteranno, dovrà poi essere dimostrato in dibattimento.