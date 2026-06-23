Garlasco, Daniela Ferrari "non sta bene, resterà ancora ricoverata": parla Angela Taccia, avvocata di Sempio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Arrivano nuovi aggiornamenti sullo stato di salute di Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, dopo il suo tentato suicidio. L’avvocata Angela Taccia, che assiste il ragazzo indagato per il delitto di Garlasco, ha riferito che la donna “ancora non sta bene” e “resterà ricoverata ancora per una settimana, se non di più”.

Come sta Daniela Ferrari dopo il tentato suicidio

Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, è intervenuta nel corso della trasmissione Mediaset Quarta Repubblica.

Sulle condizioni di salute di Daniela Ferrari, madre del suo assistito, che la scorsa settimana ha tentato il suicidio, Angela Taccia ha detto: “Non sta bene, si spera che possa stare meglio al più presto. Andrea Sempio e il papà sono molto grati a tutti i medici che si stanno adoperando per trovare la terapia più adatta per la signora. Resterà ancora ricoverata per una settimana, se non di più. È ancora tutto in divenire”.

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La violenza social e il tentato suicidio della madre di Sempio

In un altro passaggio del suo intervento in tv, Angela Taccia ha dichiarato: “La madre di Andrea Sempio si era resa conto fin dai primi mesi che tutto quello che la famiglia provava a fare o spiegare molto spesso veniva travisato. Abbiamo visto applicata poche volte la presunzione d’innocenza”.

La legale ha poi aggiunto: “Nonostante il gesto disperato, di dolore immenso, di una madre che vive una situazione difficile, mi ha stupito moltissimo la violenza reiterata da parte di alcune persone sui social”. L’avvocata di Andrea Sempio, però, ha tenuto a precisare che “negli ultimi due-tre giorni abbiamo ricevuto anche diversi messaggi di solidarietà”.

Cosa si sa sul tentato suicidio di Daniela Ferrari, madre di Sempio

Nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno Daniela Ferrari è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci.

I legali di Andrea Sempio, autorizzati dalla famiglia, nelle ore successive al ricovero avevano reso noto che si è trattato di un tentativo di suicidio.

Liborio Cataliotti, che assieme ad Angela Taccia assiste Andrea Sempio, a Morning News ha parlato di una “situazione tranquillizzante“.

L’avvocato Cataliotti aveva poi lanciato un appello a “stemperare i toni” sul caso del delitto di Garlasco, sottolineando il “fiume d’odio” che si è riversato, soprattutto sui social network, su “persone che non sono protagoniste in questa vicenda”, che è stata trasformata in un “dramma che ha travolto tante persone incolpevoli”.