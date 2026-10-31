Garlasco, Daniela Ferrari tira le orecchie a Giuseppe Sempio sulla corruzione: "Hai dato più versioni"

Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

"Non cercare delle scuse, io t’ho detto di fare l’assegno". Daniela Ferrari rimprovera il marito Giuseppe Sempio in una conversazione intercettata e trasmessa da Quarto Grado nella puntata del 30 ottobre. La madre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, contesta al marito le diverse versioni fornite sui pagamenti in contanti agli avvocati. Al centro della discussione ci sono le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che coinvolge Giuseppe Sempio.

Daniela Ferrari rimprovera Giuseppe Sempio sui pagamenti agli avvocati

La conversazione risale al 7 novembre 2025. Daniela Ferrari riprende il verbale del 26 settembre, quando il marito era stato ascoltato dagli investigatori sui soldi versati ai legali che avevano seguito Andrea Sempio durante le indagini del 2017.

Giuseppe aveva confermato che il pagamento in contanti non era stato richiesto né concordato con gli avvocati. Una risposta che Daniela mette in discussione, ricordandogli le precedenti conversazioni tra loro: lei aveva proposto di utilizzare gli assegni, mentre lui aveva insistito per pagare in contanti.

La donna gli fa presente che quelle conversazioni sono state registrate e che gli investigatori possono ascoltarle. Se davanti alla Finanza ha sostenuto una versione diversa, osserva Daniela, significa che qualcosa non torna. "È bianco o è nero", gli dice piuttosto contrita, senza accettare le giustificazioni del marito.

Le dichiarazioni di Giuseppe Sempio alla Guardia di Finanza

Nella stessa puntata di Quarto Grado è stato mostrato anche il filmato dell’interrogatorio di Giuseppe Sempio, risalente al 26 settembre 2025. Gli investigatori gli avevano chiesto perché la famiglia avesse scelto di pagare in contanti, pur senza una richiesta esplicita da parte degli avvocati.

Giuseppe aveva spiegato che non esisteva un accordo preciso sulle modalità di pagamento e che la famiglia aveva dato per scontato di dover consegnare il denaro in quel modo. Nel verbale dei genitori di Andrea Sempio, Daniela Ferrari aveva invece raccontato che l’avvocato Federico Soldani avrebbe chiesto telefonicamente al marito 2mila euro in contanti.

La famiglia sostiene che le somme prelevate nel 2017 siano servite a pagare i legali. Giuseppe Sempio aveva parlato di una spesa complessiva tra i 55mila e i 60mila euro, senza fatture o ricevute relative ai pagamenti agli avvocati.

Garlasco, l’inchiesta per corruzione e la posizione di Giuseppe Sempio

La questione dei pagamenti in contanti è al centro anche dell’inchiesta per corruzione che coinvolge Giuseppe Sempio. Tutto nasce da un appunto trovato in casa della famiglia, nel quale comparivano un riferimento all’archiviazione di Andrea nel 2017 e una cifra compresa tra 20mila e 30mila euro. Secondo l’ipotesi iniziale degli investigatori, quei soldi avrebbero potuto essere utilizzati per ottenere un provvedimento favorevole al figlio.

Il 17 settembre 2026 il gip di Brescia ha archiviato la posizione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Le indagini non hanno infatti trovato riscontri di un accordo con la famiglia Sempio né prove che il magistrato abbia ricevuto del denaro. Giuseppe Sempio resta invece indagato per corruzione e gli atti relativi al procedimento sono stati trasmessi alla Procura di Pavia.

Durante la puntata di Quarto Grado è intervenuta anche Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, secondo la quale dalle intercettazioni ascoltate dalla difesa emergerebbe che i genitori del suo assistito non sapevano nulla della presunta corruzione.