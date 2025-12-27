Garlasco, De Giuseppe de Le Iene svela cosa c'è nel servizio bloccato dalla Procura: la testionianza "diretta"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il servizio de Le Iene bloccato dalla Procura andrà in onda, verosimilmente, a metà gennaio 2026, ma l’autore Alessandro De Giuseppe ha anticipato il contenuto che rivoluziona la ricostruzione sul delitto di Garlasco, diffusa negli ultimi anni. Il giornalista ha deciso di non nascondere parte di quello che verrà mandato in onda sulla morte di Chiara Poggi, pur nel “rispetto dei ruoli”, attaccando il chiacchiericcio sterile di chi sui social parla a vanvera su un caso di cronaca così dibattuto. L’innocenza di Alberto Stasi, una nuova testimonianza “diretta” esclusiva e la possibilità di più killer corroborata da prove, sono parte delle anticipazioni della Iena.

Cosa ha detto Alessandro De Giuseppe sul delitto di Garlasco

La lunga intervista sul servizio bloccato, a scopo precauzionale, dalla Procura è avvenuta nella puntata del 21 dicembre del podcast “Oltre la tempesta”.

La iena ha raccontato di essersi praticamente trasferito a Garlasco per lavorare con serietà sul delitto di Chiara Poggi.

ANSA Giuseppe e Rita Poggi, genitori di Chiara, intervistati dai giornalisti fuori la villetta di Garlasco

Si è a tal punto radicato nel territorio da aver incontrato casualmente in un bar anche Giuseppe Poggi, padre di Chiara.

Secondo Alessandro De Giuseppe gli avrebbe detto “lei ci fa i servizi contro”.

La iena ha rivelato di aver risposto in questo modo: “I nostri non sono servizi contro, ma per la ricerca della verità. Però io non me la sento di giudicare i Poggi, anzi”.

Il nuovo super testimone di Garlasco

Nel servizio de Le Iene non ancora andato in onda, Alessandro De Giuseppe avrebbe intervistato un nuovo super testimone.

“Abbiamo incontrato una persona, una testimonianza diretta e circostanziata, che dice di aver visto un’altra persona in un posto in cui non avrebbe dovuto essere” ha rivelato.

Il giornalista lascia intendere che proprio questa testimonianza riscriverebbe la verità sul delitto di Garlasco.

Alberto Stasi incastrato

Alessandro De Giuseppe ha anche anticipato un risvolto che emergerebbe dal servizio che andrà in onda a Le Iene.

“C’è la possibilità che il dna sui pedali della bici di Alberto Stasi ce lo abbiano messo tutto quel dna quando di solito se ne trovano quantità minime che appare dopo una telefonata che arriva è molto interessante. No?” ha spiegato al podcast Oltre la tempesta

Il movente

La iena non si è fermato qui nelle sue anticipazioni.

È convinto che la Procura di Pavia abbia chiaro quello che, al momento, resta ancora il punto più oscuro della morte di Chiara Poggi, il movente del delitto.

Inoltre, come ipotizzato da più opinionisti, parla di più colpevoli.

“Quando sarà finita questa storia, vi garantisco che questa indagine arriverà in fondo e i veri colpevoli del delitto di Garlasco verranno assicurati alla giustizia, sarà chiaro a tutti, come già sembra esserlo, che Alberto Stasi è innocente” ha sentenziato.

Probabilmente il nuovo super testimone del suo servizio potrebbe rivelare quante persone c’erano in quella villetta di via Pascoli nel giorno del delitto.

Intanto è spuntato un video inedito sul pc di Chiara Poggi, aperto dopo l’omicidio, in cui compare Andrea Sempio.