Garlasco, De Rensis annuncia elementi che "desteranno scalpore" in vista della revisione del processo a Stasi

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Lo aveva detto la collega Giada Bocellari in precedenza, ora Antonio De Rensis lo conferma: nell’istanza di revisione del processo per il loro assistito, Alberto Stasi, ci sarebbero elementi che "desteranno scalpore" e che potrebbero minare, secondo le intuizioni, le fondamenta che portarono alla sua condanna. Quale sarà il nuovo corso dell’inchiesta sul delitto di Garlasco non è dato saperlo, ma tutte le parti si dimostrano oltremodo agguerrite nella rincorsa alla verità.

I nuovi elementi che "desteranno scalpore", secondo De Rensis

Mercoledì 4 novembre Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi, in un intervento dallo studio di Mattino Cinque ha confermato quanto riferito dalla sua collega Giada Bocellari in merito ai nuovi elementi allegati all’istanza di revisione.

Elementi, questi, che "desteranno scalpore", precisa De Rensis con convinzione. Poi precisa che "la revisione ha per oggetto anche lo smantellamento dell’accusa che ti ha portato in carcere".

"Quindi immagino che qualcosa di oppositivo alle fondamenta che hanno portato Alberto in carcere ci possa essere". Quali siano gli elementi in mano alla difesa di Stasi che potrebbero contribuire all’abbattimento dell’impianto accusatorio che portò alla condanna di Stasi non è dato conoscerli.

Nel frattempo, la Procura di Pavia ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, e c’è grande attesa per la decisione del gup Luigi Riganti incaricato a decidere la data dell’udienza preliminare.

I 7 indizi contro Alberto Stasi

Ma cosa portò gli ermellini, nel 2015, a rendere definitiva la condanna nei confronti di Alberto Stasi? La Cassazione, ricordiamo, confermò la sentenza dell’Appello Bis dell’anno precedente.

In primo luogo i giudici stabilirono che Chiara Poggi avrebbe aperto la porta in pigiama solamente a una persona conosciuta e della quale aveva fiducia assoluta.

Il secondo nodo contro Stasi fu la forbice temporale: in casa Poggi, il 13 agosto 2007, l’allarme perimetrale fu disattivato alle 9:12 e Alberto Stasi accese il suo computer alle 9:35. Un tempo sufficiente, secondo i giudici, per raggiungere casa della vittima, ucciderla e fare ritorno a casa per mettersi al lavoro sulla tesi di laurea.

Il terzo indizio riguardava le scarpe indossate da Stasi, sulle quali non furono trovate tracce di sangue nonostante il camminamento sulla scena del crimine.

Il quarto elemento a suo carico riguardava la bicicletta nera da donna in possesso di Stasi, che Alberto mai menzionò tra i velocipedi nelle disponibilità della famiglia. Questa bicicletta nera, secondo i giudici, corrispondeva alla macrodescrizione del mezzo notato dalle testimoni Franca Bermani e Manuela Travain.

Sempre a proposito della bicicletta, i giudici sostennero che Alberto avesse scambiato i pedali tra due biciclette: quelli installati sulla Umberto Dei li avrebbe trasferiti su un’altra bici, completamente diversa da quella indicata dalle due testimoni.

Su quei pedali, ricordiamo, fu indicato il Dna di Chiara Poggi, ma oggi scopriamo che probabilmente due contro-analisi smentirono la presenza di tracce biologiche.

Il sesto indizio riguardava l’impronta di un anulare di Stasi sul dispenser del bagno dei Poggi e lo scarico del lavandino completamente privo di tracce di sangue. Un’impronta anomala, secondo i giudici, che sostennero che Stasi si fosse lavato le mani per poi ripulire lo scarico del lavandino dalle tracce ematiche.

Infine, il settimo e ultimo indizio riguarda un’impronta di scarpa di taglia 42. Sul pavimento dell’abitazione di via Pascoli 8 gli investigatori isolarono un’impronta di quella misura, e Alberto Stasi indossava la taglia 42.

L’attacco di Roberta Bruzzone

Il 3 novembre la difesa di Stasi ha diffuso una nota per chiedere che la difesa di Sempio non si muova su piste alternative che possano offendere la persona del loro assistito. In un commento pubblicato sui social, Roberta Bruzzone – che sostiene la colpevolezza di Alberto Stasi – ha attaccato duramente quella richiesta: "Cataliotti non ha bisogno del vostro benestare", ha scritto.

"Invocare il diritto di difesa e voler dettare quella degli altri: un capolavoro assoluto", ha aggiunto la criminologa.