Garlasco, De Rensis annuncia "grandi sorprese" dall'indagine e risponde a Lovati: "Farà piangere qualcuno"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’avvocato Antonio De Rensis è tornato ad annunciare imminenti novità nel caso Garlasco. Dallo studio di Chi l’ha visto, il legale ha lanciato una frecciata al collega Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio. Secondo Lovati le ipotesi di reato che vedono al centro la famiglia Sempio “fanno ridere”. Per De Rensis, invece, molto presto tale filone di inchiesta “farà piangere qualcuno”.

L’avvocato Lovati su Garlasco

De Rensis e Lovati hanno due visioni opposte delle nuove indagini su Garlasco. Per il primo “l’aria di alta montagna che si respira adesso nel palazzo di giustizia a Pavia, in Procura, farà sì che chi indaga non tralascerà nulla”.

Per il secondo le ipotesi accusatorie sui Sempio, e in particolare sulla presunta corruzione messa in atto da Giuseppe Sempio per far scagionare il figlio, “fanno ridere”.

IPA

Indagato per corruzione Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio: l’accusa legata all’archiviazione del 2017 chiesta da Venditti. Nella foto anche la mamma Daniela Ferrari

Lovati ha parlato di una sorta di “grimaldello” o di “rompighiaccio”. In sintesi: si indaga sulla famiglia Sempio per arrivare ad altro, magari al presunto “sistema Pavia“, con l’ipotizzato giro di malaffare che vedeva al centro l’ex procuratore Mario Venditti.

I pm ipotizzano che Giuseppe Sempio possa aver versato 35.000 euro per far chiudere le indagini sul figlio Andrea. Lovati sostiene invece che tale cifra sia stata utilizzata unicamente per pagare gli avvocati.

L’attacco all’impostazione dell’indagine: “Queste indagini sono probabilmente l’apripista di qualcos’altro: uno spaccaghiaccio, un grimaldello. Per arrivare a clean uno, clean due, clean tre, clean quattro…”, ha dichiarato l’avvocato citando i vari filoni collaterali su Garlasco. “Questa indagine fa ridere“.

De Rensis annuncia novità sul caso Garlasco

“Giada [Bocellari] e io non crediamo che questa indagine faccia ridere“, ha tagliato corto De Rensis. “Io invece credo che potrebbe far piangere qualcuno e non è detto che il percorso sia quello che ha indicato il collega Lovati, cioè che l’indagine su Sempio porta a Clean. Chissà che l’indagine su Clean non abbia disvelato qualcosa nell’indagine di Garlasco”, ha aggiunto.

Alberto Stasi verso la richiesta di revisione del processo

L’avvocato De Rensis ha poi annunciato che Alberto Stasi chiederà la revisione del processo: “Ci stiamo già lavorando, ma aspettiamo la conclusione delle indagini. Dal primo giorno rassicuro chi pensa che questa indagine faccia ridere dicendo che le indagini tradizionali ci regaleranno grandi sorprese“.