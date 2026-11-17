Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Per l’ennesima volta ci racconta un orrore, un’indagine orribile. Lo porti qui davanti a me, un bel faccia a faccia”, queste le parole dell’avvocato Antonio De Rensis dopo aver ascoltato un intervista a Gennaro Cassese in merito alle indagini sul delitto di Garlasco in cui l’ex comandante dei Carabinieri respinge l’accusa di aver commesso un errore nel sequestro delle scarpe di Alberto Stasi.

Cosa ha detto Gennaro Cassese sulle scarpe di Stasi

Nella puntata del 16 novembre di Lo Stato delle Cose, Gennaro Cassese è tornato a parlare delle indagini sul delitto di Garlasco. “Quando sono arrivato era tutto ricoperto da sangue. Io sono entrato con i calzari ponendo attenzione a dove mettevo i piedi e ho asportato dal sangue sotto i calzari” ha ricordato.

Ha poi aggiunto: “Avendo visto che le impronte a pallini, il carabiniere Serra esce e invita Stasi ad alzare le scarpe a fargli vedere la suola per vedere se effettivamente fossero state le sue impronte. La suola era diversa e dice che a vista quelle scarpe non sembravano sporche di sangue”.

Cassese e le scarpe dei carabinieri

“Non avevamo nessun elemento in quel momento tale da poter giustificare un sequestro delle scarpe. La perquisizione a casa del dottor Stasi non è stato fatto a carico di Stasi come indagato, è stata fatta a carico di ignoti per ricercare oggetti che poteva aver lasciato la ragazza. In quel momento su quella persona per fare degli adempimenti lo devi indagare”, le parole di Gennaro Cassese.

In merito alle scarpe consegnate dai carabinieri Serra e Muscatelli, i primi due agenti ad entrare nella villetta di Garlasco, consegnate il 30 agosto, l’ex Comandante dei Carabinieri aggiunge: “Per me non è un errore, quell’attività è stata fatta dopo, ma quelle che ci premeva di più erano le scarpe di Stasi. Col senno del poi potevamo prendere tutte le scarpe in quel momento”.

Il commento dell’avvocato De Rensis

Dopo l’intervista, Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ha commentato: “L’ha incalzato duramente e l’ho visto molto in difficoltà. È stata proprio un’intervista serrata, si vedeva proprio il super partes che interroga Cassese”. Poi aggiunge: “Per l’ennesima volta ci racconta un orrore, un’indagine orribile”. A domanda di Massimo Giletti su quale domanda farebbe a Gennaro Cassese, il legale risponde: “Lo porti qui. Lo porti qui davanti a me e mi faccia fare un confronto con lui. Ma io lo invito, lo vado a prendere a casa”.