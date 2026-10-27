Garlasco, De Rensis attacca Grazia Longo dopo le frasi sulle "pressioni" alla pg Nanni: "Gravità inaudita"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Antonio De Rensis ha rotto il silenzio dopo le frasi di Grazia Longo sulle presunte “pressioni” che la procuratrice generale della Corte d’Appello di Milano, Francesca Nanni, avrebbe ricevuto relativamente a una pronuncia positiva sulla revisione del processo contro Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. Il suo avvocato ha criticato la giornalista della Stampa prima a Lo Stato delle Cose, poi a Storie Italiane, parlando di frasi di una “gravità inaudita“.

Un passo indietro: cos’ha detto Grazia Longo sulle “pressioni” alla pg Nanni

Venerdì 23 ottobre, ospite di Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, Grazia Longo – parlando degli sviluppi sul delitto di Garlasco – ha rivelato di aver “saputo” che la procuratrice generale “sta subendo diverse pressioni“.

E ancora: “Non saprei dire da chi, però so che ci sono. È un’indiscrezione, quindi prendetela per quella che è.

Considerazione ripetuta lunedì 26 ottobre, a Mattino 5: “Questo è quello che ho raccolto in ambienti giornalistici, è un’indiscrezione e va presa per tale, ma mi risulterebbere che abbia ricevuto per decidere in una certa direzione, affinché lei chieda la revisione”.

Il primo a criticare la giornalista è stato Milo Infante, sempre lunedì 26 ottobre, a Ore 11: “Chi è in grado di fare pressioni di solito è qualcuno che di solito è sopra alla dottoressa Nanni. Ammesso anche che una parte è interessata vada a fare pressioni, ma quali pressioni potrebbe esercitare? Nessuna. Perché dirlo in questo momento? Tu puoi dire quello che vuoi e quello che ti pare. Puoi parlare di fonti riservate, ma non puoi citare come indiscrezioni, indiscrezioni giornalistiche se non le citi correttamente. Non credo che sia un’indiscrezione giornalistica”.

L’attacco di De Rensis a Lo Stato delle Cose

Lunedì sera è arrivato poi l’affondo di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, che si è sentito chiamato in causa. Il non detto di Grazia Longo, secondo diversi opinionisti tra cui la giornalista Rita Cavallaro, sarebbe incentrato proprio sul fatto che a esercitare queste presunte pressioni su Nanni sarebbe stata la difesa Stasi.

“Venerdì – ha esordio De Rensis, ospite di Massimo Giletti – è accaduto un fatto di una gravità inaudita. Il conduttore della trasmissione (ossia Gianluigi Nuzzi, di Quarto Grado, ndr) si è comportato in maniera egregia, non ha cavalcato queste affermazioni che non voglio definire perché sono in televisione, però devo dire una cosa molto netta: c’è stata un’opinionista che in una rete nazionale si è permessa di dire, senza portare alcuna prova (…), che la massima autorità della Procura del distretto della Corte d’appello di Milano, un magistrato di una levatura incredibile, subirebbe pressioni per la revisione”.

E ancora: “Questo è inaudito, destabilizzante per il nostro equilibrio giudiziario e io mi aspetto che ci siano provvedimenti durissimi (…). I nostri concittadini non devono mai pensare che un magistrato di quella levatura possa subire delle pressioni perché chiunque immaginasse di fare una pressione al procuratore generale di Milano dopo un secondo è indagato. Quindi ciò che è stato detto è allucinante”.

“Io non ho mai visto il procuratore generale Nanni in vita mia. Esiste un limite in qualunque dibattito, in qualunque vicenda, che non va travalicato. In questo caso si è travalicato un limite che mina il nostro equilibrio giudiziario”, ha chiosato il legale.

L’affondo dell’avvocato a Storie Italiane

De Rensis si è ripetuto a Storie Italiane martedì 27 ottobre, aggiungendo che Francesca Nanni “è inavvicinabile, un magistrato che fa onore alla magistratura italiana” e che “anche la furia anti-Stasi deve avere un limite”.

E ancora: “Quando ho sentito questa cosa non credevo alle mie orecchie. Ma stiamo scherzando? Nessuno sa se il procuratore generale di Milano si determinerà (sulla richiesta di revisione, ndr), come si determinerà, quando si determinerà. Non lo sa nessuno. Perché bisogna dire in televisione, esprimere questi concetti? Qual è il motivo e qual è il fine? È questo che io mi domando”.