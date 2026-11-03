Garlasco, De Rensis contro Cataliotti e Taccia su Alberto Stasi: "Ne vedremo delle belle", "Nulla da ridere"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Acceso confronto in tv tra l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e Liborio Cataliotti, che si occupa della difesa di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Alla base del botta e risposta alcune dichiarazioni su Stasi dell’avvocata Angela Taccia che hanno scatenato la reazione di De Rensis: se finisce il fair play tra colleghi, dice, “ne vedremo e ne sentiremo delle belle”. E Cataliotti difende la collega: “Confermo al 100%”.

Garlasco, De Rensis contro Cataliotti e Taccia

Nella puntata di lunedì 2 novembre de Lo Stato delle cose condotto da Massimo Giletti si è parlato come di consueto del caso del delitto di Garlasco e delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Tra gli ospiti gli avvocati Liborio Cataliotti e Antonio De Rensis, legali rispettivamente di Sempio e di Alberto Stasi.

Nel corso della puntata è andato in scena un acceso botta e risposta tra i due professionisti dopo che Giletti ha chiesto un commento a De Rensis sulle recenti dichiarazioni di Angela Taccia, nel team difensivo di Sempio assieme a Cataliotti, su Stasi. “Non accosti Sempio a Stasi, quello che è stato trovato nel suo computer non c’era in quello di Stasi”, aveva detto l’avvocata a Ignoto X.

De Rensis: “Ne vedremo e ne sentiremo delle belle”

“Non ho sentito questa intervista – ha detto De Rensis – voglio continuare fino a che è possibile mantenere il fair play. Qualora dovessi sentire con le mie orecchie che i colleghi che difendono Sempio iniziano a concentrarsi su Stasi ne vedremo e ne sentiremo delle belle“.

“Quando si parla di un collega bisogna essere prudenti, verificherò”, ha aggiunto l’avvocato. E ancora: “Userò il fair play finché c’è dall’altra parte, se la collega ha detto queste cose alla prima occasione risponderò come devo. E, mi creda, di cose da dire ce ne sono tante”.

La replica di Cataliotti

L’avvocato Liborio Cataliotti ha quindi replicato: “Sottoscrivo al 100% le parole della collega Taccia. I contenuti del computer di Alberto Stasi non potrete mai mandarli in onda, sapete perché? Perché è vietato dalle norme basiche. Non c’è nulla da ridere, collega, altrimenti prenda le foto e le faccia vedere in televisione, purtroppo non si può”.

De Rensis ha risposto così: “Facciamo una cosa, mi dici tu, visto che le tue frasi da 0 a 10 mi preoccupano -10, quando dobbiamo rompere il fair play. Quando mi dici di farlo dopo ci divertiamo tutti e due, tutti e quattro, quelli che vogliamo, io per adesso continuo a mantenere il fair play”.

Ancora: “Mi occupo di difendere Alberto Stasi, e non mi occupo di accusare il tuo cliente. Qualora dovessi verificare qualcosa di diverso, avremo di che parlare per giorni e giorni, non scendo a questo livello”.

È quindi intervenuto Giletti: “Le immagini che ho visto io sono raccapriccianti”, “l’altro era un porno di un certo tipo, ma lì c’era una violenza molto forte, non posso non dirlo”.

Nel corso della puntata Cataliotti ha poi detto di avere gli elementi in grado di smontare la natura accusatoria che la procura di Pavia attribuisce alle intercettazioni di Andrea Sempio.