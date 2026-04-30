Garlasco, il piano di De Rensis e Bocellari per Stasi dopo il movente contestato a Sempio: "Tirarlo fuori"

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La notizia del movente sessuale attribuito ad Andrea Sempio nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è arrivata sul finire delle indagini. In attesa dell’interrogatorio, si sono moltiplicate le reazioni dei protagonisti del nuovo filone, diretti o indiretti. È il caso per esempio di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi: “Abbiamo un solo obiettivo, tirarlo fuori dal carcere. Non mandare in galera altre persone”.

De Rensis e il pensiero ad Alberto Stasi dopo le ultime su Sempio

Raggiunto telefonicamente da Storie italiane, giovedì 30 aprile Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ha parlato dopo la nuova ipotesi di reato nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, che avrebbe ucciso per un “movente sessuale”.

Il legale ha voluto sottolineare che l’obiettivo della difesa è “tirare fuori dal carcere un innocente, non mandare in galera altre persone. Quello è il compito della Procura”.

Poi ha proseguito: “Quindi, su chi si concentra in questo momento sul numero dei possibili partecipanti al fatto omicidiario, non ha compreso che a noi interessa affermare che Alberto Stasi è innocente, come Giada Bocellari fa da 15 anni e io da 4″.

E ancora: “Stiamo arrivando a un momento molto importante di questa vicenda, bisogna ancora avere tanta prudenza e aspettare le carte: chissà che non scopriremo altre cose molto interessanti, certo è che la Procura risulta avere le idee molto chiare. Poi, la difesa di Stasi si concentra su quello che le compete: farlo assolvere e farlo proclamare, speriamo, finalmente totalmente estraneo a questo drammatico fatto, alla morte di una povera ragazza”.

L’avvocato si è poi voluto togliere un sassolino, dichiarando – in merito all’attuale indagine su Sempio – che “qualcuno ha cercato di delegittimarla con favole e storie prive di fondamento, sulle quali chissà che non possano poi comparire in futuro elementi interessanti”.

Ha poi spiegato di ritenere che “il procuratore capo Napoleone e tutta la Procura di Pavia, i carabinieri di Moscova, il professor Previderè e il professor Dal Checco e tutti gli altri, che non voglio dimenticare, abbiano lavorato per più di un anno come si deve lavorare, senza escludere nulla ma cercando di analizzare, anche a tutela dell’indagato, tutto ciò che si poteva analizzare”.

Quindi, la frecciata a chi si occupò delle indagini nel 2007, subito dopo l’omicidio di Chiara Poggi: “Sento ancora tanta protervia da parte di qualcuno quando parla delle indagini dell’epoca, quando invece forse ci vorrebbe un po’ più di umiltà. Vero, si può sbagliare, e di sbagli ce ne sono stati tanti: se uno li ammette, forse non vengono accettati, ma compresi. Altrimenti bisogna farsi qualche domanda in più”.

Giada Bocellari e la richiesta di revisione

All’ANSA, invece, Giada Bocellari, l’altra avvocata di Stasi, ha confermato che “appena ci sarà la discovery, leggeremo tutti gli atti e presenteremo richiesta di revisione“.

Pasquale Linarello, il genetista consulente della difesa di Stasi

A Mattino 5, trasmissione di Mediaset, nel frattempo Pasquale Linarello, genetista consulente di Stasi, ha dichiarato che dalle consulenze in mano ai pm “da quello che appuriamo lui è sicuramente fuori dalla scena del crimine. È un anno e due mesi che ascoltiamo consulenti e opinionisti, tranne quello che dice la Procura: ora sta parlando, non sappiamo cos’ha in mano”.

“Massima cautela e massimo garantismo nei confronti di Andrea Sempio, ma ora sta parlando e ha in mano consulenze e indagini classiche”, ha chiosato.

Il generale Garofano, ex consulente di Sempio, ha invece manifestato tutto il suo scetticismo su quanto emerso fino ad esso: “Elementi scientifici deboli o nulli”, ha dichiarato a Storie italiane, riferendosi tra le altre cose all’impronta 33.