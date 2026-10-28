Garlasco, De Rensis e la revisione per Alberto Stasi con l'interrogativo sul rinvio a giudizio di Sempio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ha reso noto le possibili date previste per il presunto rinvio a giudizio per Andrea Sempio e la possibile revisione del processo al suo assistito per il delitto di Garlasco. "Credo non oltre i prossimi dieci giorni", la sua idea sui tempi.

Garlasco, De Rensis su date possibile revisione e rinvio a giudizio

Nella puntata del 28 ottobre di Mattino Cinque, l’avvocato Antonio De Rensis ha parlato del possibile rinvio a giudizio e dei possibili tempi per la revisione del processo.

Il rinvio a giudizio "credo arriverà non oltre i prossimi 10 giorni sono stato abbastanza prudente".

Sui tempi della possibile revisione ha dichiarato: "Diciamo metà novembre, teniamo metà novembre, può essere il 10, il 20, il 22".

Ha poi aggiunto: "Sulla Procuratrice Generale noi non abbiamo alcuna notizia e non ci permettiamo neppure di nominarla perché vorrei specificare che è la quintessenza delle istituzioni. Sono magistrati inavvicinabili".

Ipotesi appello alla Corte Costituzionale

Il legale di Alberto Stasi ha anche commentato la possibilità di un appello alla Corte Costituzionale per il possibile rinvio a giudizio del suo assistito.

"È una possibilità che loro potrebbero porre in essere. Io ritengo che si svolgerà un’udienza preliminare, però è giusto che la difesa di Sempio se ritiene sollevi la questione".

Le parole di De Rensis sulla Procuratrice Generale

A Mattino Cinque Antonio De Rensis ha poi parlato del ruolo della Procuratrice Generale.

"Credo che tutti i giornalisti possano esprimere determinate opinioni, però quando si tocca il cuore dello Stato, il procuratore generale di Milano è il cuore dello Stato, bisogna avere una prudenza eccezionale" le sue parole.

L’avvocato si riferisce alle parole di Grazia Longo a Quarto Grado.

La giornalista ha affermato: "So che la procuratrice Nanni ha ricevuto delle pressioni affinché chieda la revisione del processo ad Alberto Stasi".

Questo il commento di De Rensis: "Credo che le frasi che sono state dette pur nell’autonomia siano frasi gravi dalla giornalista Grazia Longo. Finisco dicendo che questo messaggio che è stato dato ai nostri concittadini e ai telespettatori, a mio modesto avviso è un diritto di critica che esprimo, è sbagliato e soprattutto ritengo che sia destituito di qualunque fondamento".

Ha poi concluso: "Chi conosce il procuratore generale sa che è un magistrato di altissimo rigore, di altissima severità, se uno pensasse di poterlo condizionare e cercasse di farlo, un minuto dopo è indagato".