Garlasco, De Rensis elogia la madre di Alberto Stasi: "Vive il proprio dolore con grande dignità"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È una “nobile semplicità”, quella che Antonio De Rensis vede in Elisabetta Ligabò, la madre di Alberto Stasi che solo di recente ha rotto il silenzio 19 anni dopo il delitto di Garlasco. La donna lo ha fatto sulle pagine di Repubblica. Quelle usate da Ligabò sono “parole moralmente molto elevate”, sostiene l’avvocato. “Questa donna vive il proprio dolore con grande dignità”, sostiene il legale.

Antonio De Rensis omaggia Elisabetta Ligabò

Intervenuto martedì 9 giugno a È Sempre Cartabianca Antonio De Rensis, che insieme alla collega Giada Bocellari difende Alberto Stasi, ha omaggiato Elisabetta Ligabò, madre del suo assistito, per le parole che la donna ha usato in un’intervista rilasciata a Repubblica il 7 giugno.

Nel suo intervento il legale fa notare la “nobile semplicità” con cui la donna si esprime, anche a favore della stessa difesa del figlio, e per questo parla di “parole moralmente elevate“.

Ha aggiunto, inoltre, che “questa donna vive il proprio dolore con grande dignità“.

Infine afferma che “se Alberto ha questa educazione e questa riservatezza da qualcuno avrà preso”.

Le parole della madre di Alberto Stasi per gli avvocati

Nell’intervista rilasciata a Repubblica, Elisabetta Ligabò ha riferito che gli avvocati del figlio “sono diventati quasi parenti” per la famiglia Stasi, specialmente Giada Bocellari che “è quasi una figlia per me”.

Chiara Poggi, infine “è sempre nei miei pensieri e nelle mie preghiere. E so che lei da lassù ci sta proteggendo”.

Le parole di Marco Poggi 19 anni dopo Garlasco

De Rensis, nella stessa puntata, manifesta un assoluto rispetto per l’intervista rilasciata da Marco Poggi, il quale “ha il diritto di dire tutto ciò che vuole, come i genitori”, sul delitto di Garlasco e sulla sorella Chiara, “essendo il fratello”.

A proposito dei dubbi di Marco sul motivo per cui la sorella non gli avrebbe mai riferito delle presunte attenzioni di Andrea Sempio, Antonio De Rensis invita a “contestualizzare“, ipotizzando che la vittima probabilmente non dava a quella altrettanto presunta “ossessione” dell’amico una grande importanza, anche un po’ per l’imbarazzo di dover fare quella confidenza a un adolescente.