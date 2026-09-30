Garlasco, De Rensis in lacrime da Milo Infante dopo l'esposto di Stefania Cappa archiviato: "Non ce la faccio"

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Mentre il caso Garlasco si incendia in seguito al caso del campione di dna di Chiara Poggi ritrovato sui pedali della bici di Alberto Stasi, l’avvocato di quest’ultimo, Antonio De Rensis, si è visto archiviare l’esposto di Stefania Cappa contro di lui. Dando la notizia durante l’ospitata a Ore 11 di Milo Infante, il legale si è commosso fino alle lacrime.

L’annuncio durante Ore 11 di Milo Infante

Durante la puntata di mercoledì 30 settembre, Milo Infante ha ricordato che Antonio De Rensis era stato oggetto di esposti in Procura con “denunce per diffamazione aggravata, la regia mediatica, il complotto contro la Procura di Pavia, la giustizia e quant’altro”, tra cui anche “un esposto all’Ordine degli avvocati, al consiglio di disciplina”.

Il riferimento è all’esposto avanzato da Stefania Cappa, avvocata nonché cugina di Chiara Poggi. De Rensis ha spiegato che “l notizia l’ho avuta nella notte, praticamente”.

“Di tutto ciò che mi hanno fatto, la cosa che mi ha fatto soffrire di più è stato l’esposto all’ordine perché io amo la mia professione, l’avvocatura, i miei colleghi come me stesso. E i colleghi che mi conoscono lo sanno. Sto lentamente, faticosamente, ma non ne salterò uno, rispondendo alle decine di messaggi che ricevo ogni settimana. Bene, il Consiglio distrettuale di disciplina della Corte d’Appello di Milano ha archiviato l’esposto che mi ha fatto l’avvocato Stefania Cappa”, ha aggiunto.

De Rensis in lacrime mentre parla dell’esposto di Stefania Cappa

Subito dopo, De Rensis non ha retto all’emozione, facendo scendere qualche lacrime che non è passata inosservata a Milo Infante: “Ha sempre un momento in cui le luccicano gli occhi quando parla di questa vicenda dell’esposto…”.

Pronta la replica: “Solo di questa, perché io ho molti difetti, ma credo di essere un uomo molto buono, molto generoso ed eccezionalmente onesto e libero. L’esposto al Consiglio dell’ordine è un atto molto grave che si fa nei confronti di un collega”.

E ancora: Tenga presente che io ho citato in giudizio un collega e il giudizio civile è iniziato con la mediazione. Io non ho fatto l’esposto all’ordine perché l’avrei potuto fare, viste le frasi che ha detto, ma non l’ho fatto perché io credo che l’esposto all’ordine sia il superare una certa soglia, io mi sono limitato a fare una causa civile e i giudici decideranno”.

L’avvocato ha poi ringraziato “l’onorevole Consiglio di Disciplina Distrettuale della Corte d’Appello di Milano, l’avvocato Paolo Rossi che mi ha onorato della sua difesa e tutti i colleghi che mi hanno manifestato tanta solidarietà. E chiudo così, non voglio aggiungere una parola, dottor Infante, perché non ce la faccio neanche“.

Quindi, la chiosa: “Adesso se parliamo di cose tecniche torno in assetto da combattimento, ma questa è una vicenda che mi ha profondamente ferito perché per tanti mesi qualcuno si è divertito alle mie spalle. Però piano piano tutti i tasselli torneranno al punto giusto”.

Le parole a Ore 14

Poco dopo, ospite di Salvo Sottile a Ore 14 su Rai 2, è tornato sul tema: “Io cerco di mettere l’interesse di Alberto sempre al primo posto, anche se in questi mesi hanno cercato di farmi molto male, avendo anche qualcuno che ha fatto da cassa di risonanza a questi atteggiamenti, cercando di creare problematiche nella difesa di Stasi che invece è sempre più unita e determinata a difenderlo”.

Cosa c’era nell’esposto di Stefania Cappa

Stefania Cappa aveva querelato Antonio De Rensis accusandolo (insieme ad Alessandro De Giuseppe delle Iene e all’ex maresciallo Francesco Marchetto) di aver condotto una campagna denigratoria tesa a far ritenere nell’opinione pubblica, ma anche nella autorità giudiziaria, che la famiglia Cappa, i cui componenti non sono mai stati indagati, fosse coinvolta nel delitto di Garlasco.

Oltre alla querela, Cappa aveva presentato un esposto anche all’Ordine degli avvocati, archiviato – come riferito durante la trasmissione Mediaset – dal Consiglio di disciplina distrettuale della Corte d’Appello di Milano.