Garlasco, De Rensis parla degli audio della giornalista Chiara Ingrosso: "Punto alla testa del serpente"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il dramma di Garlasco non ha dato vita solo a piste alternative e nuovi filoni di indagine, ma anche a fazioni contrapposte fra conduttori, avvocati, criminologi e opinionisti. Uno di questi gialli paralleli, contornati da accuse e schizzi di veleno, vede al centro alcuni presunti audio rubati, l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi, e la giornalista Chiara Ingrosso.

Garlasco, i presunti audio rubati

La vicenda è intricata e vale la pena inquadrarla sinteticamente: gli audio in questione sono presunte registrazioni effettuate dalla giornalista Chiara Ingrosso, ex inviata di FarWest di Salvo Sottile.

La cronista avrebbe registrato di nascosto l’avvocato De Rensis nel corso di una cena al ristorante ed anche in occasioni successive.

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Ma Chiara Ingrosso ha inoltre presentato un esposto presso la procura di Milano verso fine aprile. Come ricostruisce Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, nell’esposto viene scritto che “durante il loro incontro l’avvocato riceveva telefonate continue da giornalisti e conduttori tra cui Panicucci, Sottile, Alessia Sodano di Storie Italiane e così via. ‘Dava l’impressione di orientare la linea editoriale dei vari programmi‘”.

La versione di De Rensis e la “testa del serpente”

Durante l’ultima puntata di FarWest, l’avvocato De Rensis ha commentato con durezza: “Sono abbastanza autonomo da tutti i punti di vista per tutelarmi fino in fondo nelle sedi opportune. Per me l’obiettivo è la testa del serpente, non è la signora che mi ha registrato”.

Chi o cosa sia la “testa del serpente”, l’ha subito chiarito il conduttore Salvo Sottile, riferendosi al presunto complotto fra la redazione di FarWest e Le Iene per “depistare le indagini”. La “testa del serpente”, che non viene citata esplicitamente, sarebbe qualcuno a un livello superiore rispetto alla giornalista Chiara Ingrosso. Qualcuno che avrebbe interesse a screditare Antonio De Rensis e Salvo Sottile.

Nella replica di De Rensis c’è anche un riferimento alla presunta richiesta di Ingrosso per raccomandarla a Chi l’ha visto: “Una persona che ti chiede questo e che ti registra vigliaccamente, credo che non abbia bisogno di commenti ulteriori”.

Salvo Sottile VS Roberta Bruzzone

Uno degli scontri mediatici più duri, che si consumano sullo sfondo del giallo di Garlasco, è quello fra la criminologa Roberta Bruzzone e Salvo Sottile.

Tramite un post Facebook, la criminologa ha respinto le accuse di manipolazione nei confronti di Chiara Ingrosso, definendole infondate e diffamatorie, e annunciando azioni legali.

Bruzzone ha richiamato inoltre l’articolo di Selvaggia Lucarelli, sostenendo che esistano elementi documentali a supporto della propria versione. Nel suo intervento emerge anche un passaggio con un’accusa durissima: “Leggere una chat interna al programma Far West in cui una delle autrici, su indicazione del signor Sottile, scrive che De Rensis voleva tirare in ballo una presunta relazione omosessuale tra Marco Poggi e Andrea Sempio mi ha lasciata profondamente perplessa”.

La replica di Salvo Sottile nel corso di FarWest: “Proprio nelle ultime ore Roberta Bruzzone lancia un attacco sui social a me personalmente, al programma, alla nostra squadra. Dice che in una delle chat di redazione fotografata da questa giornalista che ha lavorato per noi sarebbe stato detto che l’avvocato De Rensis suggeriva di un rapporto omosessuale tra Marco Poggi e Andrea Sempio e diceva di parlarne in trasmissione”.

Il commento di Sottile: “Una follia totale, ammesso che questo fosse vero”.

E ancora: “Chi ha seguito FarWest sa che non è stato mai fatto cenno di tutto questo nel programma, non è mai diventato una notizia proprio perché noi per primi non la riteniamo tale. E questo non solo dimostra la nostra integrità, ma è anche prova del fatto che l’avvocato De Rensis forse si dispiacerà per questo, non ha il potere di dettare nessuna agenda. E aggiungo, se c’è qualcuno che ha trasformato questa voce in notizia, mi dispiace dirlo, ma è proprio lei, Roberta Bruzzone”.