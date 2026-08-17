Garlasco, De Rensis parla degli effetti delle indagini su Stasi: "Sua madre ha perso i due affetti più cari"

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Antonio De Rensis, durante un suo intervento a Filorosso, ha spiegato gli effetti delle prime indagini sul delitto di Garlasco sulla vita del suo assistito, Alberto Stasi. La stima e l’affetto personali per Stasi da parte di De Rensis e la sua collega Giada Bocellari sono cosa nota. Il legale lo conferma anche ai microfoni di Antonino Monteleone, quando ricorda che sin dall’inizio della vicenda l’unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi ha visto morire suo padre e che sua madre “ha perso i suoi due affetti più cari”.

Gli effetti delle indagini sulla vita di Alberto Stasi

Come anticipato, Antonio De Rensis e la collega Giada Bocellari non hanno mai fatto mistero dell’affetto che li lega ad Alberto Stasi al di là dell’impegno professionale come difensori.

Lunedì 17 agosto De Rensis, in collegamento con lo studio di Filorosso, ha raccontato l’effetto che l’intera vicenda ha sortito sulla vita del suo assistito.

ANSA

De Rensis ricorda che “c’è una donna che vive da sola” perché “ha perso i due affetti più cari“. Il primo è il marito, Nicola Stasi, padre di Alberto, scomparso nel dicembre 2013 per una malattia autoimmune.

Il secondo è lo stesso Alberto, che Elisabetta Ligabò ha visto entrare in carcere nel 2015, quando la Cassazione ha confermato la sentenza dell’appello-bis indicandolo come l’assassino della fidanzata, Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

La “miniera d’oro” nelle dichiarazioni di Giulia Pezzino

Nel corso del suo intervento, inoltre, Antonio De Rensis è ritornato sulle dichiarazioni rilasciate come SIT dal pm di Pavia Giulia Pezzino nel contesto delle indagini della Procura di Brescia sulla presunta corruzione di cui è accusato Mario Venditti.

De Rensis considera quelle dichiarazioni “una miniera d’oro” in quanto Pezzino aveva parlato di “rilevanti omissioni” riferendosi alle prime indagini condotte a carico di Andrea Sempio, nel 2016. Parole che, secondo De Rensis, acquisiscono un peso maggiore se pronunciate da un pubblico ministero.

Il ruolo della casa del delitto di Garlasco

Antonino Monteleone, ancora, ha incalzato De Rensis per chiedergli se ancora oggi, 19 anni dopo il delitto di Garlasco, la villetta di via Pascoli 8 possa contenere delle risposte mai trovate dopo quasi due decenni di rilevamenti.

Il legale di Stasi, ripartendo dalle dichiarazioni di Pezzino, sostiene che “le rilevanti omissioni si siano verificate anche, ma non solo, all’interno dell’abitazione in cui si è consumato questo efferato delitto”.