Garlasco, De Rensis parla di Stasi dopo la scarcerazione: "Non è un uomo libero ed è soprattutto condannato"

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Alberto Stasi “non è ancora un uomo libero” ma “ha meritato questo beneficio grazie anche al suo comportamento, come dicono i giudici”: queste le parole con cui l’avvocato Antonio De Rensis commenta l’esito positivo arrivato dal Tribunale di Sorveglianza, che ha decretato la scarcerazione di Stasi che ora può scontare gli anni residui della pena in affidamento ai servizi sociali. Per la legge è ancora l’assassino del delitto di Garlasco, ma dopo le indagini a carico di Andrea Sempio i suoi avvocati sono al lavoro per l’istanza di revisione del processo.

De Rensis commenta la scarcerazione di Alberto Stasi

Intervenuto a Morning News lunedì 15 giugno, Antonio De Rensis ha commentato il “percorso di riavvicinamento a una vita normale” di Alberto Stasi, che assiste insieme alla collega Giada Bocellari.

Questo percorso “è merito suo”, sottolinea il legale, perché “Alberto, con il proprio comportamento, come hanno stabilito i giudici, ha meritato questo beneficio“.

Tuttavia, De Rensis si ritrova a precisare che Stasi “non è ancora un uomo libero ed è soprattutto un uomo condannato“.

Per lui e la collega Bocellari “è tempo di concentrarci, con un pochino più di serenità da un punto di vista umano, affinché possa essere acclarata la sua estraneità ai fatti“.

Cosa dice il decreto del Tribunale di Sorveglianza

Morning News, lunedì 15 giugno, ha mostrato alcuni passaggi del decreto di scarcerazione del Tribunale di Sorveglianza. Si legge, ad esempio, che l’equipe del carcere “evidenzia la capacità del condannato (…) di accettare una condanna che ritiene ingiusta”, ma “senza vivere l’istituzione come nemica”. Negli operatori “ha riconosciuto il ruolo educativo”, continua il decreto.

Durante la sua detenzione, anche nel regime di semilibertà, Alberto Stasi “ha potuto sperimentare relazioni ‘normali’, estranne dalla costruzione del personaggio mediatico“, si legge ancora.

De Rensis critico sulle intercettazioni di Sempio

Nel corso del suo intervento, De Rensis non ha risparmiato una critica nei confronti degli inquirenti che indagarono su Andrea Sempio nel 2017. Il focus è sulle intercettazioni, sulle quali si chiede se sia “umanamente possibile” che “un’intercettazione del 2017 riporti ‘incomprensibile‘” mentre nel 2025 “ci siano trenta righe di trascrizione“.

“Il capo della polizia giudiziaria che nel 2017 dirigeva quegli uomini, sentito a Sit nel 2025, – continua De Rensis – dice: ‘Io sono un po’ asino in tema di intercettazioni, non ho mai seguito un caso di omicidio, forse uno”, continua, e tuona: “Quella roba deve essere spiegata!”.

Per Massimo Lovati “Sempio verrà archiviato”

Lunedì 15 giugno Il Giorno ha intervistato Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio, sulle ultime novità sul caso Garlasco. Secondo il legale l’inchiesta contro l’attuale indagato sarebbe nata “solo per fare la revisione a Stasi”.

Ora questa revisione “è già nel cassetto”, mentre per il suo ex assisistito “archivieranno”, in quanto “non c’è niente contro Sempio”.