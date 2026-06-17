Garlasco, De Rensis pizzica Tiziana Maiolo per la solidarietà alla mamma di Sempio: "Ricordiamo Nicola Stasi"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata in ospedale per una overdose da farmaci. Durante la trasmissione Zona Bianca di Giuseppe Brindisi su Rete 4, Tiziana Maiolo ha dato la sua solidarietà alla madre di Sempio, unico indagato nel nuovo processo sul giallo di Garlasco. L’avvocato Antonio De Rensis ha ricordato anche il dolore del defunto Nicola Stasi, padre del suo assistito Alberto.

Antonio De Rensis ricorda Nicola Stasi

“Permettimi però di dare la mia solidarietà alla signora Ferrari, perché sono dieci anni che soffre una situazione pazzesca anche dal punto di vista mediatico”, ha commentato Tiziana Maiolo durante l’ultima puntata di Zona Bianca.

La risposta del conduttore Giuseppe Brindisi: “Se lo dici a De Rensis e alla mamma di Alberto Stasi… le mamme soffrono allo stesso modo. La nostra solidarietà va assolutamente alla signora Daniela“.

“Ovviamente a tutte le famiglie, – ha aggiustato il tiro Tiziana Maiolo – a partire dalla famiglia Poggi, prima prima di tutto”.

A questo punto è intervenuto l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi: “Passando poi per Nicola Stasi che non c’è più. Si ricorda, no? Il papà di Alberto”.

“Ovviamente”, ha concluso Maiolo.

Chi era Nicola Stasi

Nicola Stasi è morto nella serata di Natale al Policlinico San Matteo di Pavia nel 2013. Era ricoverato già da alcune settimane nel reparto di Ematologia per un crollo delle difese immunitarie. Aveva 57 anni.

Nato a Ruvo di Puglia, non lontano da Bari, Nicola Stasi gestiva una rivendita di autoricambi a Segrate, aiutato dalla moglie. La coppia, negli anni, aveva vissuto prima a Sesto San Giovanni, poi a Liscate e infine a Garlasco.

Secondo i racconti di chi lo ha conosciuto, Nicola Stasi era un uomo forte, che si era fatto da solo: figlio di un camionista, era riuscito a diventare un imprenditore di successo e a far studiare il figlio in una fra le più prestigiose università, la Bocconi.

Nicola Stasi, già prima di ammalarsi, appariva da tempo molto provato fisicamente e psicologicamente, segnato da un profondo dimagrimento.

Nicola Stasi al fianco di Alberto

Aveva sempre creduto nell’innocenza del figlio e lottato per lui: “È il miglior figlio che si possa avere. Si sono accaniti contro di lui, facendo indagini condotte con approssimazione e superficialità“, aveva detto in un’intervista.