Garlasco, De Rensis provoca Cataliotti sullo scontrino di Andrea Sempio: "Come lui mi sono fatto un'idea"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Antonio De Rensis punzecchia l’avvocato Liborio Cataliotti sullo scontrino di Andrea Sempio. Il legale di Alberto Stasi ha tirato in ballo il collega in Tv sul biglietto del parcheggio di Vigevano che costituisce l’elemento centrale dell’alibi del nuovo indagato del delitto di Garlasco, al centro degli approfondimenti della procura di Pavia. “Mi sono fatto un’idea molto preciso” il commento pungente.

L’idea di De Rensis sull’alibi di Andrea Sempio

De Rensis è apparso in collegamento in Tv con il programma di Rai 3 Filorosso, per fare il punto sugli ultimi sviluppi delle indagini sulla morte di Chiara Poggi.

Rispondendo al conduttore Antonino Monteleone sulla solidità dell’alibi dell’indagato e le ipotesi di manipolazione dello scontrino, il legale di Alberto Stasi ha premesso di parlare “in maniera asettica, astratta, non pensando alla posizione di Andrea Sempio”. “Se un alibi viene fornito da una persona, confermato da altre due, quindi tre, tutto viene verificato, è un alibi molto forte. Se non viene verificato, addirittura smentito, è un problema molto grande” ha tenuto a precisare l’avvocato.

ANSA

La frecciata a Cataliotti sullo scontrino

Durante il suo intervento, De Rensis ha anche chiamato in causa direttamente il rappresentante legale di Andrea Sempio, l’avvocato Liborio Cataliotti, su alcune sue dichiarazioni rilasciate durante un’altra trasmissione.

“Ha detto che non voleva entrare nelle dinamiche di Alberto Stasi, ma aveva un’idea molto precisa sulla colazione” di Chiara Poggi, ha rimarcato, sottolineando comunque senza ironia la grande stima nei confronti del collega.

“Ecco, io ci tenevo a rispondere dicendo che non entro nelle dinamiche di Sempio, ma ho un’idea molto precisa sullo scontrino” è stata la stoccata di De Rensis.

Il giudizio sulle indagini su Garlasco

De Rensis ha inoltre risposto alla domanda di Antonino Monteleone sulle critiche che contesterebbero alla difesa di Alberto Stasi di sfruttare gli errori nelle indagini su Andrea Sempio per dimostrare che furono fatte molto male anche a carico del condannato.

“Guardi, io quando parlo di errori e orrori mi riferisco a una delle indagini peggiori della storia giudiziaria italiana e cioè quella condotta dalla procura di Vigevano” ha spiegato.

“Diverso è ciò che ho detto rispetto all’indagine del 2017” ha precisato ancora, che secondo quanto sostiene De Rensis “è stata forse un po’ superficiale. Nel senso letterale del termine è rimasta molto in superficie. Io personalmente avrei approfondito di più, però io sono di parte, certo. Quella del 2025, quella di cui oggi vediamo gli sviluppi, credo che potrà essere dirimente sotto molti aspetti“.