Garlasco, De Rensis provoca i Poggi sul risarcimento di Stasi: "E se c'è il sole domani non uso l'ombrello"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, è tornato a discutere del risarcimento dovuto al suo cliente, nel caso venisse confermata la sua innocenza nel delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi al momento hanno ricevuto da Stasi circa la metà di quanto pattuito, ovvero circa 300mila euro sui 700mila totali. Cifra che la famiglia Poggi non ha utilizzato e che dice di essere pronta, nel caso, a restituire. De Rensis fa notare che è una conseguenza diretta, non una decisione che spetta alla famiglia.

Risarcimento: Poggi pronti a restituirlo

L’avvocato Tizzoni, legale della famiglia Poggi, a Vita in diretta, dice che qualora fosse acclarata l’innocenza di Alberto Stasi la famiglia è pronta a restituire il risarcimento dei 700mila euro dovuti, 200 dei quali sono custoditi e mai utilizzati.

Ricordiamo che ad oggi l’ammontare del risarcimento versato da Alberto Stasi è di circa 350-400mila euro e si trova su un conto dedicato che la famiglia non utilizza per vivere, cifra che invece è stata utilizzata per il 15-20% per pagare l’avvocato Tizzoni.

Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, sul punto: “Sarebbe la logica conseguenza di un accordo già in essere, è come dire che se domani c’è il sole non usiamo l’ombrello. C’è un accordo, quindi è la normale conseguenza di un accordo preso ai tempi”.

De Rensis: Stasi non era sulla scena del crimine

De Rensis, ha dichiarato che alla luce dei tanti elementi emersi per lui e la sua collega, Giada Bocellari, sarebbe semplice affrontare alcuni argomenti. Dice: “Questa indagine toglie senza ombra di dubbio Alberto dalla scena del crimine”, mentre ci sono dubbi sugli spostamenti di Sempio nel giorno del delitto.

Una di queste evidenze sarebbe l’impronta 33, le valutazioni sull’impronta del piede di 27,2 centimetri che non corrisponde a quella di Alberto. “Ma non voglio entrare in queste dinamiche, che dipendono dai colleghi – aggiunge, cercando di restare neutro – come difesa di Stasi crediamo che la revisione possa avere elementi forti”.

Sui tempi della revisione c’è meno certezza: “Mi tengo molto largo, entro l’inizio dell’estate”.

Un’indagine coraggiosa

In un’altra trasmissione, a Dritto e rovescio, l’avvocato di Stasi ha definito la nuova indagine contro Andrea Sempio come “piena di coraggio” indipendentemente da come andrà a finire, e che invece viene “attaccata ferocemente dal primo giorno”.

Sempre in questa trasmissione De Rensis punta molto sull’impronta 33, definita un grosso problema per la difesa dell’indagato. “Non parlo di pistola fumante, ma per Stasi non c’era nemmeno quella ad acqua”.

Altro punto già citato era quello relativo al tempo dell’aggressione. Si fa riferimento alla ricostruzione dell’omicidio di Cristina Cattaneo, secondo la quale l’aggressione non può essere durata meno di 15-20 minuti; facendo riferimento a questo, l’avvocato ha dichiarato che l’unico modo per il quale Stasi possa essere colpevole, quindi presente sulla scena del delitto, è che sia poi tornato a casa con “un missile”.