Garlasco, De Rensis provoca sull'indagine su Sempio: "Nessun orrore né scontrini bruciati inavvertitamente"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Antonio De Rensis che, assieme alla collega Giada Bocellari, si occupa della difesa di Alberto Stasi, è noto per il suo cosiddetto fairplay. Nonostante la tempesta mediatica che continua a coinvolgere il caso Garlasco, non si è mai espresso sulle nuove indagini che vedono Andrea Sempio come nuovo e unico indagato per lo stesso reato per cui è stato condannato Stasi. Da parte dell’avvocato, però, non mancano le critiche alle prime indagini, ricche di presunti errori e incongruenze.

Antonio De Rensis non si esprime su Sempio

Ospite di Milo Infante nella puntata di giovedì 5 novembre di Ore 14 di sera, l’avvocato Antonio De Rensis commenta per la prima volta il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, ma in modo a dir poco neutrale. “È la conclusione di un percorso lineare, di un’indagine lineare come metodo, se sarà a torto o a ragione lo decideranno i giudici”.

L’ipotesi del conduttore è che le nuove indagini su Garlasco aperte dalla Procura di Pavia possano aver trovato impulso proprio nell’agire degli avvocati di Alberto Stasi. De Rensis glissa: “È un discorso molto più complesso di così, credo che le dinamiche che hanno portato a queste indagini siano più complesse ed è giusto che rimangano riservate”.

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Molti particolari, afferma il legale, saranno svelati “se ci sarà il processo”. Così come “se ci sarà la revisione”, quella di condanna per Stasi che la difesa depositerà a breve, “e se andrà avanti presso la Corte d’Appello di Brescia, svelerà altri particolari”. Si tratta, tuttavia, di due procedimenti ben distinti. “I due processi possono viaggiare su strade parallele” afferma De Rensis.

Le critiche alle prima indagini su Garlasco

Nonostante il solito savoir faire, Antonio De Rensis non perde l’occasione per criticare, seppur velatamente, le prime indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, quelle che portarono, nel 2015, alla condanna di Alberto Stasi. L’avvocato non può fare a meno di paragonare l’operato di allora con quello dei pm pavesi.

Quella appena conclusasi, afferma con ironia, è “un’indagine che non ha mai escluso nulla, che non ha mai compiuto orrori. Non ha bruciato gli scontrini, inavvertitamente”. Mentre “nel 2007 fu cancellato semplicemente l’alibi dell’allora indagato”. Il riferimento è allo scontrino del parcheggio di Vigevano che avrebbe dovuto scagionare Andrea Sempio e che, dopo esser stato consegnato dal diretto interessato agli inquirenti, fu perduto.

La reazione di Alberto Stasi

Ci si chiede quale sia stata la reazione di Alberto Stasi, in carcere da oltre dieci anni, di fronte all’esito delle nuove indagini. “Alberto mantiene sempre un grande equilibrio. – svela il suo legale – Si affida alla razionalità, che diventa una forma di autotutela”.

“Questa è una vicenda che sprigiona dolore da tutti gli atti. – prosegue De Rensis – Da qualunque lato tu la guardi, sprigiona dolore”. E, per questo motivo, “è doveroso per Alberto aggrapparsi alla razionalità, all’equilibrio. Ha una grande forza, e dà grande forza anche a Giada e a me”.