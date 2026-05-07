Garlasco, De Rensis replica ai legali di Sempio sulla "mostrificazione": "Ricordo cosa hanno fatto con Stasi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Antonio De Rensis risponde a Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, che teme la “mostrificazione” del suo assistito. L’avvocato di Alberto Stasi, parlando a La Vita in Diretta, ha detto di sapere bene cosa sia la mostrificazione. Per 15 anni, ricorda, sono stati fatti convegni per analizzare ogni singola parola di Stasi, la teoria del pedale e il suo alibi. “Se c’è qualcuno che è stato mostrificato, è quello che è in galera. Si chiama Alberto Stasi”, commenta.

La reazione di Alberto Stasi

A La Vita in Diretta torna a intervenire Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi. Sulla reazione alla notizia dell’intercettazione e della chiusura delle indagini contro

Andrea Sempio, il legale non risponde direttamente.

Supera la domanda emotiva, alla quale comunque aveva già risposto la sua collega. Infatti, era già arrivata al pubblico l’immagine descritta da Giada Boccellari di un Alberto Stasi “commosso”.

I due si sono sentiti al telefono e hanno avuto uno scambio. Alcuni commenti che Boccellari ha riferito “restano tra noi. Non abbiamo alcuna intenzione di renderli pubblici al momento”.

La sospensione esecutiva della pena

De Rensis viene interrogato quindi sulla possibilità di chiedere la sospensione esecutiva della pena. Il legale resta neutro nella risposta, dichiarando che devono ancora valutare tutti gli atti dell’indagine per capire come muoversi.

“Qualora vi fossero gli estremi per una fondata revisione, si può pensare anche a questa richiesta”, spiega. Ma cosa significa?

Per “sospensione dell’esecuzione” si intende la cessazione temporanea degli effetti del provvedimento. In questo caso, la domanda del conduttore fa riferimento all’ipotesi di sospensione della pena in attesa della risoluzione della nuova indagine che vede come indagato per lo stesso delitto un’altra persona.

Il timore della mostrificazione

L’avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, l’aveva prevista e temuta: la mostrificazione del suo assistito. Non da parte della Procura, ma nei talk show e sui giornali. A Ignoto X, il giorno prima dell’interrogatorio che ha fatto emergere nuovi dettagli sulla posizione di indagato di Sempio nelle nuove indagini, aveva dichiarato: “Il problema principale è l’impatto sull’opinione pubblica di alcuni contenuti che potrebbero segnare in modo duraturo l’immagine di Sempio”. Un impatto che, prosegue il legale, si farebbe sentire anche in caso di proscioglimento o assoluzione.

Sulla mostrificazione di Andrea Sempio, De Rensis a La Vita in Diretta ricorda che per 15 anni “abbiamo fatto i convegni sulla telefonata al 118 con esperti e presunti esperti che hanno detto di tutto e di più”. Fa riferimento alla chiamata di Alberto Stasi dopo aver trovato il corpo di Chiara Poggi. La chiamata che, secondo gli “esperti” (come li definisce il legale), dimostrava la colpevolezza dell’allora fidanzato della vittima.

“Per 15 anni abbiamo parlato delle immagini pedopornografiche mai esistite, dello scambio dei pedali mai esistito e di un’assenza di alibi che non c’era e che qualcuno gli ha cancellato”. E conclude: “Se c’è qualcuno che è stato mostrificato, è quello che è in galera. Si chiama Alberto Stasi”.