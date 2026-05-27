Garlasco, De Rensis replica alla nuova querela di Stefania Cappa e cita la telefonata: "Termini terribili"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Io non ho paura degli esseri umani“, ma allo stesso tempo “in tutta questa vicenda mi è dispiaciuto sentire termini terribili“. Con queste parole Antonio De Rensis, l’avvocato che difende Alberto Stasi insieme alla collega Giada Bocellari, commenta alle telecamere di Bianca Berlinguer la nuova querela annunciata dagli avvocati di Stefania Cappa. Tra le parole che lo hanno ferito non manca la parola “sciacallo“, ma qualcuno lo avrebbe definito anche “imbonitore televisivo“, epiteti che al meglio definiscono i due fronti esplosi dal momento della riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco a carico di Andrea Sempio.

I “termini terribili” contro Antonio De Rensis

Nel corso del suo intervento a È sempre Cartabianca di martedì 26 maggio Antonio De Rensis ha commentato di fronte a Bianca Berlinguer la nuova querela annunciata da Stefania Cappa.

La conduttrice gli ha chiesto cosa lo abbia fatto soffrire maggiormente della vicenda, e l’avvocato di Alberto Stasi ha risposto parlando di “termini terribili”.

Tra questi, le parole “sciacallo” e “bast**do di m***a” che qualcuno gli avrebbe rivolto “perché ho ricordato la memoria di Chiara che, ricordo, era la fidanzata di Alberto Stasi, che per me è innocente“.

Dall’altra parte, però, c’è “anche l’orgoglio” per la solidarietà che De Rensis dice di ricevere ogni giorno da colleghi e sostenitori.

La nuova querela di Stefania Cappa

Nelle scorse settimane è stata resa notizia di una nuova querela presentata da Stefania Cappa nei confronti di De Rensis, l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe e l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto.

Come specifica Ansa, si tratta di un fascicolo conoscitivo a modello 45, che non prevede ipotesi di reato né indagati. I legali della sorella Cappa ipotizzano i reati di “istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia e diffamazione aggravata“. Si ipotizza che De Rensis e gli altri indagati abbiano indirizzato i dibattiti nel contesto di trasmissioni televisive per ridefinire il ruolo di Alberto Stasi nel delitto di Garlasco.

La replica di De Rensis

Alle telecamere di È sempre Cartabianca De Rensis spiega che “sembrerebbe che io abbia tramato, insieme al maresciallo Marchetto che conosco solo televisivamente” e con Alessandro De Giuseppe, “contro la reputazione” di Stefania Cappa “cercando di indirizzare alcune trasmissioni” in favore di Alberto Stasi.

De Rensis aggiunge che qualora la querela avesse un seguito, avrebbe “a disposizione 200 giornalisti, tra carta stampata e televisivi” tra i quali il magistrato dovrà trovarne “anche soltanto uno” che possa dimostrare di essere stato indirizzato per diffamare Stefania Cappa.