Garlasco, De Rensis ricorda la gogna su Stasi: "Giusto il garantismo per Sempio, ma per Alberto non ci fu"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Antonio De Rensis punta il dito contro la gogna mediatica su Alberto Stasi. Nel giorno del 19esimo anniversario dell’omicidio di Chiara Poggi, l’avvocato dell’uomo condannato per il delitto di Garlasco ha ripercorso in Tv la vicenda giudiziaria che ha travolto il suo assistito, alla luce degli elementi emersi dalla nuova indagine su Andrea Sempio e di un’eventuale revisione del processo.

Il commento di Antonio De Rensis

Ospite di Zona Bianca, l’avvocato De Rensis ha commentato durante la ricostruzione del caso Garlasco fatta dalla trasmissione di Rete 4, a partire dalla telefonata al 118 dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi fatta da Stasi, definito dalle sentenze passate in giudicato come “freddo e innaturalmente distaccato”.

“Noi oggi giustamente diciamo non giudichiamo i soliloqui, non giudichiamo i diari, non giudichiamo le immagini, è vero – ha detto De Rensis in riferimento agli elementi emersi nella nuova inchiesta su Sempio – Però lì c’è scritto che quella è una telefonata innaturale, come se ci fosse una codificazione delle reazioni di ragazzi di 24 anni davanti a tragedie”.

“Allora, io spero che si riesca adesso, in questa seconda e forse conclusiva parte delle indagini, ad avere una linea uniforme anche nei giudizi, perché il garantismo ci deve essere per tutti. Quindi oggi giustissimo il garantismo nei confronti di Andrea Sempio, ma i paladini di questo garantismo forse quel giorno lì non c’erano” ha aggiunto l’avvocato, parlando della gogna pubblica a cui Alberto Stasi è stato sottoposto nel momento del suo arresto.

La gogna pubblica su Stasi

De Rensis ha ripercorso anche le prime interviste e il processo mediatico scattato contro il suo assistito nei giorni successivi all’omicidio, etichettato all’epoca come il “biondino dagli occhi di ghiaccio”.

“Io mi chiedo se lì ho visto il garantismo – si è chiesto l’avvocato parlando con il conduttore – io non l’ho visto. Perché quelle domande sono domande con dei presupposti dietro. Ora che noi conosciamo tutto il percorso giudiziario, dieci giorni dopo l’omicidio chi poteva avere delle certezze? Nessuno”.

Il ricordo del padre di Stasi

Nell’intervista a Giuseppe Brindisi, De Rensis ha anche commentato un’intercettazione del 23 agosto del 2007, tra Alberto Stasi e il padre Nicola, morto a 57 anni nel 2013.

“Ho sempre detto in questa vicenda c’è tanto dolore, in primo luogo per la famiglia della povera Chiara, lo ribadisco una ragazza meravigliosa, c’è tanto dolore per la morte di Nicola, che è crollato dopo l’annullamento dell’assoluzione” ha commentato l’avvocato.

“Nell’ultima riga di quella conversazione c’è tutto, che trasuda realtà, verità, naturalezza nella drammaticità del momento: ‘Quando uno non ha un alibi…’ e peccato che quell’alibi c’era, ma qualcuno lo ha cancellato” ha affermato De Rensis.